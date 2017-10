Agradeció el gesto de dos empleados que hallaron su teléfono y lo devolvieron

Techy Viana, oriunda de Villaguay, publicó en Facebook el agradecimiento a empleados de un comercio de Peatonal San Martín 1083, casi Gualeguaychú, de Paraná, que le devolvió el teléfono celular que la mujer había extraviado.



Resaltó el enorme gesto de los dos hombres (encargado y empleado del local), ya que "encontrar personas de bien y solidarias hace que uno vuelva a creer en la gente".



El encargado de la zapatería "llamó a varios de mis contactos, habló con mi hermana que vive en Misiones", y de esa manera, ubicó a la mujer, dueña del teléfono.



Así, Viana cuenta lo sucedido:



"El miércoles de la semana pasada estuve en Paraná, y con mi hija entramos en una zapatería. Luego de un buen rato de pruebas hasta llegar a la decisión de comprar, nos fuimos a su casa. Una vez allí, descubrimos con asombro que yo no tenía mi celular. Ya lo daba por perdido cuando mi hija recibió un llamado en el suyo. Alguien desde Villaguay le informó que había dejado mi móvil en la zapatería.

En estos días he sufrido decepciones, bajones, tristezas? Pero encontrar personas de bien y solidarias hace que vuelva a creer en la gente.

La zapatería en cuestión se llama Calzados Centro, sito en la Peatonal San Martín 1083, casi Gualeguaychú. Un empleado encontró mi celular, le comunicó el hallazgo al encargado, y éste se tomó el trabajo y el tiempo para llamar a varios de mis contactos. Así fue que dio con el número de mi hermana que vive en Misiones, ella, creyendo que yo estaba en Villaguay, llamó a un conocido y así pude enterarme de que `dígale que el celular está acá y no se va a mover`.

El empleado se llama Jorge Juber, y el encargado Diego Rebolloso. Quiero agradecerles públicamente sus gestos solidarios porque no son comunes y hablan de su enorme honestidad".