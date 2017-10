Una "curiosidad" en las elecciones: un candidato se bajó de su lista anoche

En vísperas de las elecciones que se celebran hoy, el candidato a concejal Ramón Cedrón, del partido Renacer Político y Social de la ciudad catamarqueña de Andalgalá, renunció a su postulación por "falta de recursos económico y el muy limitado apoyo" que recibe desde las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto.



"Nos sentimos un poco desprotegidos para presentarnos en estas elecciones porque no tuvimos el apoyo que pensábamos, había poco acompañamiento y no podíamos seguir avanzando en algo que no da para más" declaró hoy Cedrón a la prensa local.



"Hay momentos en los que uno tiene que poner la mente en frío y tomar estas decisiones", concluyó.



Por su parte, el Juzgado Electoral de la provincia de Catamarca confirmó que Cedrón "ya no será una de las opciones políticas para este domingo 22 de octubre" en Andalgalá, capital del departamento homónimo, a 240 kilómetros de la capital provincial, donde se renuevan tres bancas del Concejo Deliberante.



Entre las razones de su renuncia, Cedrón mencionó "la falta de recursos económicos, el poco tiempo y el limitado apoyo que tenía desde otros referentes del partido político", como así también "el desgaste físico y psicológico tanto del candidato como de sus compañeros, que vienen soportando desde las PASO".