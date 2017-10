Con 103 años, logró que la incluyeran en el padrón y hoy irá a votar

Hoy -tras haber tramitado ante la Justicia la posibilidad de volver a figurar en el padrón- se convertirá en una de las votantes más longevas del país en participar de los comicios legislativos.



La repercusión pública que tuvo su caso en agosto, cuando no pudo votar en las Primarias, colaboró para concretar el trámite necesario para votar.



En ese momento, había sido retirada de los padrones por su edad y presentó una queja formal para que se la volviese a incluir. Finalmente, el 22 de septiembre se aprobó su pedido y ella prometió, a pesar de algunos inconvenientes de salud, votar hoy.



La mujer dijo sentirse en deuda con el país porque tanto ella como sus cinco hermanos y cuatro hijos pudieron educarse en la escuela primaria, secundaria y en la universidad, pero también aseguró que pretendía colaborar para que Argentina "vuelva a ser el granero del mundo y no deba importar comida".



"Quiero ir a votar. No puede ser que no pueda ir porque no figuro en el padrón. Igual, si no estoy no voy a ir a pelear con las autoridades de mesa porque siempre sostengo que los que dan la cara reciben la cachetada y no lo merecen", le contó a Clarín antes de las PASO. Hoy, sus ganas se hicieron realidad.