Publicó fotos de hijos ajenos y sembró alarma entre los padres

Una mamá se enteró ayer que un hombre usó varias fotos de su hija como si fuera de él. Laura Sgrazzutti se enteró por una vecina que había fotos de su hija en el perfil de un hombre como si fuesen de la suya. Preocupada buscó en la red social hasta que halló al individuo que en reiteradas ocasiones publicó imágenes de la adolescente con dedicatorias asumiendo su paternidad.



Tanto quien publicó las fotos como la familia involucrada son de Timbúes (Santa Fe). Lo cierto es que en el registro que aparece público en las redes sociales de Omar Q. están a la vista las imágenes de la joven de 18 años, inclusive con un amigo al que le cambió el nombre y también se adjudicó ser su padre.



Con una foto de la adolescente aparece un texto que dice: "Juli sos mi reina y la hija más hermosa del mundo. Te quiero mucho". Otra de las imágenes muestra a dos chicos y apunta: "July y Ariel son las personitas que más amo y quiero en el mundo". Cabe destacar que no son hermanos, ni el varón tiene ese nombre, consignó el portal IRÉ.



"No quiero que nadie más pase por esto, es horrible", definió Laura, la mamá de Juli, sindicada como hija de un hombre al que no conoce. Narró además que consiguió el teléfono y pasado el mediodía se comunicaron con él: "Cuando mi marido lo llamó, le dijo que había vendido el celular y otra persona hizo eso en su perfil. Y también le dijo que ya tuvo problemas con este tipo de cosas. Así que prometió borrar las publicaciones. O sea, aceptó que era él".



La familia decidió radicar la denuncia en la Comisaría de Timbúes. Cabe aclarar que Omar Q. tomó las fotos pero no se comunicó en ningún momento con la adolescente.a Capital.