Profanaron la tumba de una joven cuyo cuerpo fue hallado en otro nicho

Una adolescente de 17 años de La Cruz, Corrientes, se suicidó el 18 de octubre, determinaron forenses. Todo no hubiera pasado de una noticia policial más hasta que su cuerpo, sepultado por su familia fue robado al día siguiente. Pero a las horas, fue encontrado por perros de la Policía en otro nicho. Investigan qué pasó y no descartan ninguna hipótesis. La causa fue caratulada como "de oficio por supuesto suicidio por asfixia mecánica y profanación de tumba y extracción de cadáver".



El miércoles 18, Valentina Sandoval fue encontrada ahorcada en su casa de la ciudad correntina de La Cruz. Luego de la autopsia se determinó que fue un suicidio. Un día después, el jueves 19, la muchacha fue velada y sus restos depositados en un nicho del cementerio de La Cruz.



Pero al día siguiente, causó sorpresa la noticia que dio cuenta de que el nicho de Valentina había sido profanado y su cuerpo robado. Su cajón no fue maltratado e incluso no se llevaron algunas pertenencias con las cuales se enterró a la joven.



A partir de allí, los investigadores consideraron la posibilidad de que quien o quienes profanaron el cuerpo, tal vez buscaban evitar que en una posible exhumación del cadáver, nuevos estudios determinaran algún delito.



El caso conmocionó a la localidad por lo que sus compañeros, profesores y directivos del Colegio Secundario "19 de abril" marcharon en reclamo para que se esclarezca lo sucedido.



Este viernes 20 de octubre, por la profanación de la tumba de Valentina y el robo del cadáver detuvieron a un joven de 18 años, quien, señaló el Comisario Inspector Lorenzo Baroni, jefe de la comisaría de La Cruz, tenía "un vínculo sentimental" con la muchacha.



El rastrillaje e investigación continuaron hasta que, finalmente, perros de la Policía de Paso de Los Libres localizaron el cadáver de la adolescente a unos 60 metros de donde la habían enterrado, acostada en otro nicho, con su tapa encima y su cuerpo desnudo: no han podido hallar su ropa.



La investigación proseguirá. El Comisario Inspector Lorenzo Baroni, jefe de la comisaría de La Cruz informó que la causa fue caratulada como "de oficio por supuesto suicidio por asfixia mecánica y profanación de tumba y extracción de cadáver". El cuerpo de la muchacha será trasladado a Libres para una nueva autopsia.