Atleta entrerriana participará de un Sudamericano en Bolivia

El esfuerzo y la dedicación de Celeste dieron sus frutos. La entrerriana logró clasificar y se sumará a la delegación argentina que participará en la competencia que se disputará en Bolivia.



La atleta de Chajarí pertenece a la Agrupación Atlética 'El Chajá". Desde muy pequeña, supo que nada se logra sin sacrificio y talento. Es por eso que pasó de entrenar en una plaza, a correr un Sudamericano.



"Corrí la distancia de 800 metros, pero también tuve chances de correr la distancia de dos mil, aunque no se dieron los resultados esperados. Participé de una carrera de 800 metros que sería algo así como la semi, para luego lograr la clasificación. En esta primera carrera, logré la clasificación en un tiempo de 2,25 minutos en pista", detalló Celeste Pampillón, tras ganarse su pasaje a los Sudamericanos de Bolivia.



"Fue la primera vez que logré esta marca. En la final mejoré, ya que corrí los 800 metros en 2,24 minutos. Esto me permitió llegar en segundo lugar en la final", precisó.



Celeste manifestó: "en mi caso, mejoré mucho con respecto al año pasado. A algunas de las chicas que participaron, yo ya las conocía porque competimos juntas anteriormente".



"Para correr la distancia de dos mil metros, hice una semi y luego la final. En cuanto a la semi, clasifiqué con una marca de 7,17 minutos. Podría haber hecho un tiempo mejor, pero me cuidé mucho para llegar a la final, a la que llegué muy fuerte. A esta la corrí en un tiempo de 6,50 minutos, lo que fue un tiempo importante", destacó.



Su participación en el Sudamericano en Bolivia



En referencia a su clasificación, la chajariense expresó: "estoy preparándome para llegar en buenas condiciones. Me está ayudando José Luis (Monzón) y viajaremos el día 2 de diciembre. En este Sudamericano correré en la distancia de 800 metros".



A su turno, Monzón destacó que "en mi caso, y en el de José Luis Pesoa (quien también colabora en la preparación física de Celeste), sabemos que debemos entrenar en un espacio reducido. Además tenemos mucho cemento, eso es duro y no siempre le hace bien a los deportistas. Los chicos les ponen todas las ganas al entrenamiento, y los resultados están".



Agregó que "hay un grupo de doce chicos que entrenan, y le ponen mucho empeño a lo que hacen. Es muy importante para nuestra agrupación, y para toda la gente que trabaja desde hace años en esto, que se dé esta posibilidad de competir en un Sudamericano. Los chicos vienen a entrenar todos los días, y los frutos de ese esfuerzo se están viendo. Hoy por hoy, trabajamos con lo que tenemos y está a nuestro alcance".



"Celeste es la primera atleta perteneciente a la Agrupación Atlética 'El Chajá', que va a disputar una competencia internacional. Nuestros deportistas, son chicos de barrio, y es muy gratificante este resultado que jamás imaginamos. Pero cuando empezamos a ver el crecimiento de los chicos, empezamos a tener esperanzas. Sin dudas, será una experiencia única", concluyó. (Chajarí al Día)