Más de 320 familias argentinas interesadas en adoptar a niña de 13 años

Sociedad Gran cantidad de inscriptos para adoptar a niña que busca familia

Un sencillo formulario on line es el que hay que completar para adoptar a la nena

La convocatoria pública lanzada en Santa Fe el miércoles 18 de octubre para buscar una familia para una adolescente de 13 años superó las expectativas del Ejecutivo provincial. Hasta ayer por la tarde ya eran más de 320 los inscriptos en la página web habilitada por el gobierno santafesino para adoptarla bajo el mecanismo "inédito" del llamado en todo el país. Con este arranque, el próximo 27 de octubre, fecha de cierre de los interesados, la cantidad puede ser mucho más abultada.Cabe recordar que el miércoles pasado, el gobierno provincial habilitó este método de llamado a las familias adoptantes no registrado en los últimos tiempos. La convocatoria pública surge tras haber agotado el rastreo entre los integrantes del Registro Unico de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos (Ruaga) donde se da inicio a los trámites en situación de adoptabilidad.Fracasada esta instancia, los funcionarios dieron inicio a una búsqueda a través de los legajos de la Red Federal de Registros. Pero aquí también los resultados fueron nulos. Sin embargo, la esperanza de un futuro de amor y contención para esta preadolescente no quedó en la ilusión.La convocatoria pública para todos los interesados en el país desbordó las expectativas del subsecretario de Asuntos Registrales Matías Figueroa Escauriza. "Estamos muy conformes con la respuesta de la gente. Una gran alegría", señaló con un gesto de grata sorpresa el funcionario.Hasta ayer por la tarde (y cumplidas las primeras jornadas) fueron más de 320 los anotados en la página web www.santafe.gob.ar/convocaruaga. El llamado tuvo un alto sesgo federal. Las personas interesadas cursaron su solicitud desde 21 provincias argentinas.La niña en cuestión, integra un grupo etario donde muy pocos padres adoptivos posan su mirada. Como tantos otros chicos en esta situación, se encuentra institucionalizada de los 9 años.Hace mucho tiempo que quiere ser adoptada. Desea una "casa para siempre y no ir rotando" y está en conocimiento de que el gobierno santafesino había activado esta búsqueda para cumplir con su deseo.Se sabe que cursa el sexto grado en una escuela de San Lorenzo y le gustaría ser peluquera. A los operadores sociales que la asistieron les dijo que la pasa bien peinando y maquillando a sus amigas. Además, que le gusta mucho dibujar y hacer manualidades.Con este arranque, los funcionarios estiman que el número de inscriptos siga elevándose hasta el próximo 27, fecha tope para llenar las solicitudes que dejan una constancia on line a cada solicitante.Una vez concluida se hará una selección de perfiles para luego activar la vinculación con la nena de 13 años. Que dicho proceso pueda prosperar depende de varios factores, y un tiempo hasta que se consolide el vínculo.Los datos oficiales reflejan una realidad compleja para este "universo" de menores "viejos". A partir de los 12 años se achican abruptamente las expectativas de quienes están en situación de adoptabilidad. El 80 por ciento de los aspirantes a una adopción busca chicos de entre cero y tres años. Y el resto aspira a adoptar un niño hasta los 11 o 12 años.Un reciente informe de Asuntos Registrales detectó que de 30 niños en estado de adoptabilidad en Santa Fe; 18 tienen entre 11 y 18 años.Con esta información de contexto, se presume que muchos de ellos parecerían estar condenados a permanecer hasta su mayoría de edad en un hogar de tránsito.Por ello, esta convocatoria puede ser la última chance de la "casa para siempre", como la que reclama la menor de 13 años.Los interesados en adoptar a través de esta convocatoria deberán acreditar sus datos filiatorios.Un sencillo formulario on line es el que hay que completar para adoptar a la nena de 13 añosAl ingresar a la página web www.santafe.gob.ar/convocaruaga , los interesados en adoptar a través de esta convocatoria deberán acreditar sus datos filiatorios. Tras clickear en la presentación se encontrarán con el siguiente encabezado: "La niña tiene 13 años, goza de buena salud y se destaca por su energía. Actualmente esta cursando el sexto grado del colegio. Es buena alumna, cumple sin dificultades con los objetivos escolares y asiste regularmente exceptuando el día de su cumpleaños que siempre pide no concurrir para poder disfrutarlo más. Dice que quiere ser peluquera y se divierte peinando y maquillando a sus amigas, también le gusta mucho dibujar y hacer manualidades. Cuenta que si bien se siente cómoda en la institución que la aloja, su deseo es el de encontrar un hogar y anhela formar parte de una familia".Aparte de este llamado especial, el Registro de Adoptantes (Ruaga) tiene 700 aspirantes.De este total existen en la actualidad 300 familias interesadas en la región Rosario, otras 230 en el nodo Santa Fe, 80 en Venado Tuerto, 50 en Rafaela y 40 en Reconquista.