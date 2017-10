Paseaba por Córdoba y casi muere atrapada en el barro

Una turista oriunda de Buenos Aires fue rescatada este jueves tras haber quedado atrapada en el lodo que dejó la bajante el río San Antonio en la ciudad de Villa Carlos Paz.



Según publican El Diario de Carlos Paz y Carlos Paz Vivo, el episodio se produjo en la mañana del jueves a la altura de la desembocadura del San Antonio, ubicada entre los puentes Carena y Cassaffousth.



Allí, la mujer de 77 años intentó caminar sobre el lodo, pero sus piernas quedaron atrapadas y hasta que logró darse cuenta que las maniobras que realizaba tratando de escapar eran contraproducentes.



Bomberos y policías concurrieron al sector y con la ayuda de un "pallet" y de una escalera, lograron ayudar a la mujer.



"No se lo recomiendo a nadie, pero tampoco es para tanto. Simplemente estaba entre los dos puentes, vi que estaba seco y me metí y caminé. Cuando me acerqué a donde había agua retrocedo para donde había una tarima y ahí fue peor, me caí de rodilla y me empecé a ir para abajo. No pude salir", dijo María Marta a radio Mitre.



"Pedí socorro y que alguien me ayude. Vino un señor que llamó a bomberos para que traigan cosas para poder llegar. Así fue, vinieron con tarimas y escaleras dos personas, creo que policías y me sacaron. Es como que el lodo tira".



"Me iba para abajo, es como un pantano", agregó.