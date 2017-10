Niña se habría ahogado con un globo y falleció en el baño de la escuela

Una niña de 12 años murió en una escuela de Perico, Jujuy. Según se informó, la pequeña se habría ahogado con un globo en el recreo.



El hecho ocurrió en la escuela N° 110 de esa ciudad y, si bien los motivos aún son materia de investigación, se supo que fue en el baño de la institución, cuando la menor se acercó a beber agua con otras dos compañeras.



De inmediato tomaron participación personal del SAME, la policía y los directivos del establecimiento. Cuando los profesionales de la salud revisaron a la menor, ya estaba muerta y no tuvieron posibilidad de reanimarla. Las amigas lloraban y nadie entendía qué había pasado.



Según la autopsia, la víctima tenía en su cuerpo una goma, era un globo tipo "bombucha". El elemento había sido usado en la clase de Ciencias Naturales. La principal hipótesis es que la alumna tragó el globo y, luego, al tomar agua se ahogó.



La vicedirectora dijo que "ocurrió en el baño de las niñas. Ella tomó un trago de agua y se descompuso. Estamos todos muy tristes, la institución está consternada".



Los directivos y alumnos de la escuela Monseñor Ángel Vergara del barrio La Paz de Perico, por respeto a la familia, no se brindaron la identidad de la alumna. Tan solo se sabe que ella residía en barrio La Esperanza de Perico y que cursaba el 7° "C".