Detectaron un caso de sarna en una escuela de Paraná

Se detectó un caso de sarna en la escuela Nº 201 "Gaucho Antonio Rivero" de Paraná. Motivo por el cual, este viernes se hará la desinfección correspondiente y no habrá actividad escolar.



"Tuvimos un caso, el cual fue atendido y se tomaron las medidas necesarias junto a su familia, y la nena ya fue dada de alta", confirmó a Elonce TV, Sandra Acuña, vicerrectora de la institución educativa.



"Fue el único caso. No hay una epidemia y se tomaron medidas en forma de prevención", remarcó la directiva.



"Vía jerárquica, notificamos a nuestra supervisora para gestionar la desinfección, a fin de evitar que pueda surgir otro caso y este viernes habrá una desinfección en toda la escuela", indicó Acuña.



En la oportunidad, aclararon que la reunión que hicieron los padres "no fue convocada desde la institución", por lo que trataron de llevar "tranquilidad" a los fines de generar alarma al interior de la comunidad educativa.



La sarna es una enfermedad de la piel causada por pequeños parásitos. Se transmite por contacto de piel a piel, y provoca erupciones, irritación y mucha picazón. La sarna no es peligrosa y se puede curar. Elonce.com