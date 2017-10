La respuesta de un chico de 7 años a un ejercicio que dejó pensando a muchos

Aquí va un ejercicio de mates de mi hijo (7 años). Yo creo que quien no lo ha entendido bien es el profe.@RaquelMartos pic.twitter.com/ilnYYKw0Zv — Ignacio Bárcena (@nachobbb) 17 de octubre de 2017

No se puede tachar un ejercicio así, hay que darlo por bueno y después explicarle el error. — Junan (@Licenido) 17 de octubre de 2017

#RAEconsultas Tal como está redactado el ejerc., la interpretación natural es que se escriban en cifra los núms. que se citan a continuación — RAE (@RAEinforma) 18 de octubre de 2017

El enunciado de un ejercicio para chicos de 7 años generó mucha confusión entre los adultos, con más de 1700 respuestas en Twitter en menos de 24 horas y se compartió más de 24.000 veces.El ejercicio es el siguiente:Este post fue publicado por el tuitero @nachobbb, que cuenta que es de su hijo Jaime. El maestro consideró incorrecta su respuesta, aunque el padre piensa que el docente no entendió bien.Y no es el único que piensa así. En las respuestas al tweet hay muchos defensores de la interpretación que hizo Jaime del ejercicio. Otros, por el contrario, no entienden su contestación.Lo que hace que el enunciado de este ejercicio sea problemático es la palabra "siguiente". "Esta palabra puede tener un significado catafórico, que anticipa algo que viene después, como por ejemplo en la frase se cita a los alumnos siguientes (seguido de una lista de alumnos)", dijo a Verne, de El País, Lola Pons, profesora de Lengua Española en la Universidad de Sevilla. "Pero tiene también el significado de correlativo, como en la frase no viene este día, sino el siguiente". El profesor la utiliza en el primer sentido, mientras que el niño interpreta el segundo.La Real Academia Española también comentó el posteo: "Tal como está redactado el ejercicio, la interpretación natural es que se escriban en cifra los números que se citan a continuación". Es decir, que "los siguientes números" debe entenderse como "los números a continuación".En este caso, el contexto de la frase es lo que determina el significado de la palabra. "Al haber una lista de números inmediatamente después de la palabra 'siguiente', lo natural es que se le dé el significado catafórico, que anticipa algo que viene después", cuenta Pons.La "interpretación natural" a la que alude la RAE, sin embargo, parece no serlo tanto para los chicos: otra tuitera respondió al mensaje de @nachobbb con otro ejercicio similar en el que su hija, de 6 años, hace la misma interpretación que Jaime: