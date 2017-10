Impactantes imágenes tras tornado en Córdoba: "Postes volaban por los aires"

Un productor rural afectado por el tornado en la zona de Río Cuarto contó cómo fue el dramático momento en el fenómeno azotó su campo en El Espinillal."Fue algo nunca visto. Cuando venía el tornado veía que los postes de luz volaban para arriba, se enroscaban y caían todos los postes. No quedó un palo de luz", contó Elvi Bessone a FM La Voz de la Amistad.

El productor detalló que el remolino arrasó con toda una "lonja" a lo largo de su recorrido."Un alambrado de 600 metros, le sacó todos los hilos y las varillas. Quedaron solo los postes", ejemplificó."Es algo de no creerlo. El yerno mío se salvó con la cabeza debajo de una cocina a leña que fue lo único que quedó duro, que resistió el cemento de la casa. Si hubieran estado los chicos y la hija mía no salían más", agregó.Bessone contó que otros productores de la zona también sufrieron daños."A Guillermo Alfonso le sacó dos techos. A mí me pasó raspando. A Francisco Bessone el molino no sabe ni dónde está, le llevó torre y todo", dijo.