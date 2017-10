Foto: Pareja de jubilados franceses que recorre el continente pasó por Entre Ríos Crédito: Riel FM

Marion y Daniel Tabeud son una pareja de jubilados que viven en una zona de montañas de Francia limítrofe con Suiza e Italia. Hace 41 años que están juntos; Marion contó que el viaje inaugural fue hace más de cuatro décadas y "a dedo" -como se dice en Argentina- desde París a Kathmandu, la capital de Nepal.



Vivieron experiencias únicas, mágicas e inolvidables, según nos cuenta la mujer que no quiso dejar pasar que con su compañero de travesías son papás, de un hijo de 31 años y una hija de 35, y abuelos, de dos nietos, y hace cuatro años, desde que dejaron de trabajar (se jubilaron), él obrero de la industria autopartista y ella bibliotecaria, dedican sus días a viajar.



Lo hacen en una Land Cruiser HZJ 79 que equiparon con lo mínimo e indispensable, "para poder desplazarnos y descansar cuando el cuerpo lo pide. Es chica nuestra "casa" pero confortable", dice Marion mientras prepara un té.



Llegaron, en medio de una copiosa lluvia, en la tarde de este martes a Basavilbaso. Venía de recorrer el Gran Pantanal en el Mato Grosso en Brasil, disfrutar de las Cataratas del Iguazú y los paisajes del Litoral.



Tenían premura en llegar a Buenos Aires ya que allí tienen previsto reponer un componente de la cocina eléctrica vitroceramica con la que está equipada la "casa", pero "teníamos miedo que cayera granizo y nos afectara el panel solar que tenemos en el techo, y por ello es que decidimos hacer un alto y encontramos (gracias a la familia de los trabajadores municipales (SOEM) que permitieron poner el vehículo bajo techo y a Luis Mista que le facilitó luz y acceso a Interner) un lugar donde poder quedarnos".



Marion y Daniel contaron que dejaron el viejo continente en junio 2015 partiendo de un puerto de Bélgica, y que viajaron durante cuatro semanas hasta llegar a Montevideo donde comenzó la "aventura".



"Hace dos años que estamos recorriendo la América del Sur, pasamos cinco semanas para observar las ballenas en la Península Valdés y recorrimos durante siete meses toda la Patagonia Argentina y de Chile. Dos veces dejamos el vehículo en Tigre para volver a Francia a visitar a la familia (una vez fue por tres meses y otra por dos)", detalló la mujer que aclaró que en ambos casos lo que mayormente motivó el viaje al viejo continente fue ver a su madre de 93 años y su suegra de 94 años.



Los viajeros le contaron a FM Riel que ellos compran frutas y verduras en cada lugar que visitan, y que generalmente preparan sus comidas, aunque también les gusta ir a "comer afuera" para conocer la gastronomía del lugar, y si bien es "muy difícil decir dónde se come mejor" de Argentina les sorprendió la calidad de las carnes, especialmente las rojas. "Yo en Francia no como carne, aquí sí, es muy buena", afirmó.



"Nos gusta mucho la Argentina. En la Patagonia vimos muchos animales, a diferencia de Chile. La luz, el color de la hierba es diferente de lo que conocemos de dónde venimos (Francia) y la gente es muy simpática, servicial. En una semana aquí conocimos y tratamos tanta gente como en Islandia durante cinco meses", dice entre risas Marion.



"Tenemos previsto regresar a casa en marzo de 2018, ahora queremos llegar hasta Cuzco, Perú. Una vez en Europa no vamos a estar más de seis meses porque tenemos proyectado ir al Sur de África", comentó.



Contaron que la aventura es financiada con sus jubilaciones, que saben que en América y particularmente en Argentina hay muchos trabajadores pasivos que no logran con sus ingresos comprar lo mínimo para vivir, y opinaron que esto está ligado a los niveles de corrupción que hay.



"Nosotros mientras trabajamos aportamos hasta la mitad de nuestros ingresos para la previsión y mucho de impuestos", lanzó Marion para "justificarse" de tener buenos ingresos jubilatorios.