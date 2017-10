Gran cantidad de inscriptos para adoptar a niña que busca familia

Sociedad Lanzan una cruzada nacional para que adopten a una nena de 13 años

La inédita convocatoria online para resolver la adopción de una nena de 13 años al norte de Rosario arrancó con una repercusión que sorprendió a los propios encargados del protocolo que se implementa por primera vez en Santa Fe. En apenas tres horas hubo casi cien familias inscriptas.Las postulaciones llegaron desde la ciudad de Buenos Aires y otras 11 provincias para solidarizarse con la menor que vive en la ciudad de San Lorenzo.Hacia las 11, ya eran más de noventa los trámites iniciados a través de la página del Gobierno de Santa Fe. Entre los postulantes había 28 personas solteras, 27 de las cuales eran mujeres.La nómina incluye familias desde Chubut hasta Catamarca, pasando por La Rioja y Entre Ríos. En este sentido, el funcionario reveló que la niña no planteó ningún tipo de objeción ante una posible mudanza y lo hizo de una forma conmovedora. "Lo único que nos pidió es que esta vez la adopten de verdad y que tenga un hogar para toda la vida", relató.La iniciativa que se canalizó por Internet fue el paso siguiente tras agotar la búsqueda a través del Ruaga (Registro Único Provincial de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos). Si bien la inscripción permanecerá abierta hasta el 27 de octubre en el sitio de la provincia de Santa Fe, Figueroa Escauriza adelantó que mañana mismo empezarán a realizar entrevistas de despeje con las primeras personas que se anotaron. En el caso de aquellas radicadas en otras provincias, se pedirá la colaboración de las autoridades correspondientes y si no, se les dará la opción de que viajen a Santa Fe para reunirse con los profesionales que analizarán cada legajo.Para cuando se cierre la convocatoria, el Gobierno espera tener definida una lista con 20 postulantes. Asumiendo que todos cuenten con el visto bueno luego de las entrevistas, la prioridad la tendrán quienes hayan enviado su solicitud antes. La decisión final, sin embargo, quedará en manos del Tribunal Colegiado de Familia número 7, donde comenzó a tramitarse en 2013 el expediente referido al caso de la niña que cursa sexto grado y sueña con ser peluquera cuando crezca.Si bien la identidad de la chica se preservó por ser menor de edad, se sabe que cursa sexto grado y, si bien se siente cómoda en el lugar donde vive actualmente, su deseo es encontrar una familia de la cual formar parte.El subsecretario de Asuntos Registrales de la cartera provincial, Matías Figueroa Escauriza, contó además que quiere ser peluquera y uno de sus pasatiempos favoritos es peinar y maquillar a sus amigas, aunque también suele dibujar y hacer manualidades."Goza de buena salud y se destaca por su energía", reza uno de los informes del expediente que está en manos de un Tribunal Colegiado de Familia sobre el caso.La amplia mayoría de los que buscan adoptar chicos en el país -más del 80%- quiere nenes chicos, de hasta 3 años.Por eso es que los casos de grupos de hermanos, adolescentes o chicos con enfermedades son más complejos, y pueden tardar años en encontrar familia o incluso, los chicos llegan a la mayoría de edad sin haber encontrado un nuevo hogar.En la página del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos del Ministerio de Justicia de la Nación hay un apartado especial llamado "Buscamos Familia", en el que se hacen convocatorias públicas online.Justamente, son casos de niños que hace tiempo están sin cuidados parentales y necesitan una familia, pero no llega porque suelen ser situaciones complejas. Entonces se hacen convocatorias especiales para que personas que no están inscriptas en el Registro puedan ofrecerse para adoptar a estos chicos.Actualmente hay más de 100 casos abiertos. El listado completo puede verse en http://www.jus.gob.ar/registro-aspirantes-con-fines-adoptivos/buscamos-familia-convocatorias-publicas.aspx