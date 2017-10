A pie, chilenos viajan Rusia a ver el Mundial y ahora no verán a su equipo

Lo planearon durante tres años. Era el viaje de sus vidas. Y el premio mayor iba a ser ni más ni menos que alentar, en vivo y en directo, a Chile en el Mundial 2018. Pero algo falló: su selección, a la que estos dos jóvenes veían con chances de pelear el título en la próxima Copa del Mundo, no se clasificó, se quedó afuera. Y ellos, claro, ya habían comenzado la loca travesía de llegar caminando a Rusia...Además de dos fanáticos del fútbol, Alfonso Herrera y Vicente Urrutia son los protagonistas de esta curiosa historia. Los dos a los que un día se les ocurrió que era posible recorrer los 14.130 kilómetros que separan Santiago de Chile de Moscú. Y no de cualquier manera: a pie (sólo planeaban subirse a un velero para cruzar el Atlántico).Así, en julio de este 2017, mochila al hombro, se despidieron de sus familias y empezaron a caminar. Argentina, Bolivia y luego Brasil eran las primeras escalas antes de abordar el velero. Y ya en Europa, otra vez, a usar las piernas para arribar a Rusia, cerca del 14 de junio del 2018, cuando comience el Mundial.Todo iba bien. Aunque no era fácil, el equipo dirigido por Juan Antonio Pizzi llegaba a las últimas fechas de las Eliminatorias con chances concretas de sacar su pasaje. Y ellos, felices. El único problema era que estaban gastando más plata de la que habían calculado. Pero tampoco era tan terrible: vendieron uno de los celulares que habían llevado y dos o tres pertenencias más y listo.Luego de Cruzar la Cordillera y de pasar por la Argentina, llegaron hasta La Paz, en Bolivia. Y ahí consiguieron dos entradas para ver a su querido Chile. El resultado, hay que decirlo, no fue el que esperaban: 1-0 en contra y a cruzar los dedos para la doble fecha definitoria.El triunfo ante Ecuador, en Santiago, lo vivieron a la distancia, por TV. Y luego de los festejos, empezaron a fantasear con la idea de llegar a San Pablo para ver el último match contra Brasil y, sólo con el empate, celebrar la clasificación abrazándose a los "hermanos" brasileños. Pero no fue así. El 3-0 final, sumado al triunfo de la Argentina ante Ecuador y el empate de Perú y Colombia, dejó a la Roja afuera del Mundial y a Alfonso y a Vicente con un dolor enorme.¿Qué hacer? ¿Seguir caminando o volver a Chile? ¿Tiene sentido continuar y ver el Mundial sin la presencia de Vidal, Medel y compañía? Y la respuesta no tardó en llegar. "Muchos nos han preguntado qué vamos a hacer con la eliminación. Y tal como dijimos en las entrevistas antes de salir de Chile, nosotros iremos a Rusia igual", escribieron en Camino al Mundial, la cuenta que crearon en Facebook para juntar fondos y poder ir reflejando el periplo.De todas maneras, el plan original ya sufrió una modificación. Aunque pensaban ir juntos, ahora Alfonso y Vicente se separarán durante unos meses. "Vamos a hacer separados Colombia, Panamá y México, destinos que no teníamos en mente. Y nuestra idea es juntarnos en Europa, el año próximo", aclararon los viajeros.Las burlas y las cargadas, obviamente, no tardaron en llegar. Y mucho más porque los dos mochileros se enteraron cuando ya habían comenzado su viaje, dando por sentado que Chile diría presente en la próxima Copa del Mundo. Pero no arrugan. "Un Mundial es cada cuatro años y si bien nuestra selección no irá, la fiesta va a estar igual instalada en Rusia y seguramente no seremos los únicos dos chilenos webeando' por ahí", escribieron.