La emotiva carta del cura que se enamoró y dejó los hábitos: "Les pido perdón"

Leé la carta completa

Cadenas de oración por el Padre Michael



En las redes lo extrañan



Referente nacional



Belmont, ex sacerdote de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de Godoy Cruz, como también de la Capilla María Madre del Pueblo y el Centro Barrial "Hogar de Cristo", envió una carta a su comunidad."Para todos los que cariñosamente me han preguntado cómo está mi corazón, les comparto que tengo mucha paz y muy agarrados de la mano del Dios de la Misericordia, emprendemos este nuevo camino", aseguró.El Padre Michael, que dejó los hábitos y se fue, sigue siendo muy querido en Godoy Cruz y los vecinos del lugar donde el cura impartía misa, organizan cadenas de oración para que el joven ex religioso "esté bien" y que "Dios lo siga guiando" y algunas hasta se animan a pedir "que vuelva".Desde el Arzobispado indicaron a Los Andes que no harán ninguna declaración pública sobre el tema ya que es una "decisión muy personal".", comentó en Facebook Adriana Marioti."Dio una misa en el Parque de Descanso de Godoy Cruz donde está mi mamá y sus palabras me hicieron llorar. ¡Felicitaciones y viva el amor! Espero que siga ayudando a la gente, es muy bella persona ", posteó Mariela Suárez en el muro deEn marzo de 2016,Tal como trascendió en ese momento, en el encuentro Belmont destacó que las personas que lo ayudan con la tarea comunitaria "ponen todo su corazón" en esa humilde barriada. Además lamentó que los jóvenes vinculados con el narco "corren un alto riesgo de perder la vida", y señaló que en los cuatro años que lleva predicando allí no tuvo información de fallecimientos por sobredosis "pero sí de muchos por hechos de violencia".Mientras que en mayo pasado el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, la Ministra de Desarrollo, Carolina Stanley y el Secretario General de la Presidencia de la Nación, Fernando de Andreis visitaron el centro barrial que él comandaba. En ese entonces las autoridades conversaron con referentes del lugar y con los chicos que acudían todos los días en busca de contención para salir del camino de las adicciones y la violencia.Además compartieron las actividades en el taller de panadería y presenciaron un show.Fuente: