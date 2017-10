Concepción del Uruguay: Mujeres piden un refugio para víctimas de violencia

Mujeres de Concepción del Uruguay nucleadas en el colectivo feminista Brujas Insurrectas iniciaron este miércoles un acampe en Plaza Ramírez frente al Municipio de esa localidad.



La medida se tomó "ante la inacción y falta de cumplimiento con los compromisos asumidos por parte del Intendente" respecto a la construcción de un hogar refugio para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos, lo cual está dispuesto en la ordenanza Nº 9825.



"A lo largo de este año hemos agotado todas las instancias de diálogo con el Intendente sin obtener ninguna respuesta", lamentaron las integrantes del colectivo feminista.



Tras señalar que en la ciudad "hay más de 100 denuncias por violencia de género mensualmente y no existen respuestas claras y contundentes para asegurar la integridad física y psíquica de las víctimas, además de sus hijas e hijos", las mujeres consideraron "de suma urgencia que se ejecute la ordenanza sancionada el 19/09/2016 por el Concejo Deliberante de la ciudad, que establece la construcción de una Casa Refugio de tránsito para Mujeres Víctimas de violencia de Género".



"Las mujeres denunciamos y no tenemos respuesta, tenemos que volver nuestros hogares junto a nuestros agresores, no existe perspectiva de género en quienes atienden y llevan adelante las denuncias, y las mujeres más perjudicadas son las mujeres de bajos recursos doblemente vulneradas, viviendo la violencia en sus hogares y en las instituciones que deberían dar una respuesta ante esta urgente situación que nos tiene llorando una muerta cada 18 horas", cuestionaron las integrantes de Brujas Insurrectas.



"No podemos permanecer en la inacción mientras la realidad nos subsume en la violencia, nos obliga a huir para salvar nuestras vidas y la de nuestros hijos. Por eso también invitamos a la comunidad que nos apoye y se sume a este reclamo que es para todas aquellas mujeres que sufren violencia de género en sus hogares", finalizaron en un documento. (APF)