"Los canes cumplen una función muy importante" en la búsqueda de desaparecidos

En el marco de la búsqueda de Santiago Maldonado, el Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios envió a Chubut la brigada de perros rastreadores de cadáveres. En total fueron ocho "binomios", como les llaman a las inseparables parejas de hombres y perros rastreadores de cadáveres, los que participaron del operativo.En declaraciones a, el Comandante General Gustavo Nicola de la División Nacional de Bomberos Voluntarios de Argentina, brindó detalles de los operativos realizados este martes en el río Chubut y que permitieron el hallazgo de un cuerpo, del cual aún no se ha confirmado la identidad.La Brigada Nacional de K9 del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios está compuesta por 30 binomios de distintas provincias. Hacia el sur argentino viajaron de Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe "que se dividieron en cuatro grupos de trabajo dos para cada lado del margen del Río Chubut".Los perros que viajaron hasta el sur del país, están entrenados para la búsqueda de restos humanos y tienen la condición que "ventean" sobre el agua, es decir, "están acostumbrados a trabajar en lugares acuosos y no tienen problemas de andar en embarcaciones. Generalmente no se meten al agua, van arriba de la embarcación o en la orilla venteando".Nicola afirmó que los canes "cumplen una función muy importante" en la búsqueda de personas desaparecidas. "Ya hemos trabajado en muchos casos de renombre en el país y son muchas horas de trabajo; es un gran sacrificio del binomio, del bombero que lo acompaña al perro porque no hay que olvidar que todos los bomberos son voluntarios y pierde su día de trabajo por estar afuera" y cumplir con tan loable tarea de brindar el servicio.El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios tiene 30 binomios, los que participaron en la búsqueda del cuerpo encontrado en el río Chubut fueron Matías Albornoz de General Ramírez (Entre Ríos) que condujo a "Uma"; Sergio Cirucich que trabajó con "Lara"; Jorge De Grande con "Chester"; Lina Eroles con "Bayron"; Ricardo Urquiza a "Toby"; Sonia Callicarano a "Aníbal"; Alfredo Roncoroni a "Milo", y Leonardo Silva a "Ringo".