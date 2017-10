Desafío 48 horas: El peligroso juego que incita a niños a huir de sus casas

Al igual que la Ballena Azul, un nuevo y macabro juego comenzó en la red social Facebook. El desafío, anima a los adolescentes a desaparecer de sus casas por 48 horas o más, y por si fuera poco, cada vez que sus padres los busquen preocupados por internet, suman puntos.



Según publica el diario The Independent, en Irlanda ya hubo varios casos. El diario se puso en contacto con una madre que vivió la desaparición de su hija. La joven, de 14 años, desapareció repentinamente junto a sus amigos del Condado de Derry y no se supo nada de ellos durante 55 horas. Fueron encontrados en Ballymena, en el Condado de Antrim.



"Me aterrorizaba que hubieran muerto, hubiesen sido violados, o víctimas del tráfico de personas", dijo la mujer. "Pero estos niños solo piensan que es gracioso. Ni siquiera hubo un momento de remordimiento cuando mi hija fue puesta bajo custodia policial", lamentó.



Sin embargo, el problema no reside sólo en las graves consecuencias que puede derivar de seguir este 'desafío', sino también de su impacto en la conducta de los jóvenes, que a menudo lo interpretan como algo divertido y trivial.

Como sucediese con 'La ballena azul', las redes sociales son un medio susceptible y habitual para difundir este tipo de juegos, por lo que se pide extremar la precaución y trabajar desde la educación y la concienciación para que estas ideas, y sus indicaciones, no calen en los más jóvenes y los más vulnerables.