Murió la artista que le dio vida al Jesús de la laguna en Gualeguaychú

Susana Báez era artista desde niña, aunque tardó muchos años en comenzar a mostrar sus creaciones. Allá por 2011, cuando tallaba el Jesús de la laguna relató a ElDía que fue "gracias a su madre que comenzó a mostrar su trabajo".



La escultora trabajó duramente durante más un año y medio en un enorme tronco de cuatro metros de altura, para lograr una obra que le regaló a toda la comunidad.



En 2007, frente a la laguna del parque Unzué, Susana "vio a Jesús salir del árbol". Un tronco de más de 150 años de antigüedad, se convirtió en la materia prima de una artista con una profunda fe cristiana.



"Era atardecer y venía por la arboleda que lleva a la laguna. A unos 50 metros, lo vi a Jesús saliendo del árbol. Estaba descalzo y vestido muy humildemente con una túnica de lienzo. Sus manos tenían el gesto de dar y recibir: con una mano hacia arriba y otra para abajo. Recuerdo que su mirada era muy tierna", relató la recordada Susana Báez.



"Es Jesús, no es Cristo", aclaraba una y otra vez la escultora que falleció a los 72 años de edad. Aclaraba que "no es lo mismo ver a Cristo que está crucificado, que verlo a Jesús resucitado, vivo, para ayudarnos, para protegernos, para recibir a quien le quiera pedir algo y poder ayudarlo".



"En la cara tiene diez nudos y realmente fue difícil lograr una imagen tierna, pero siempre me guía él. Ahora estoy en unos días de receso porque quiero descansar un poco de tanta ansiedad. No sé cuándo voy a terminar porque eso depende mucho del clima, porque yo trabajo al aire libre y además, depende de mi salud", relató Susana en 2011.



Ante la triste noticia, sus seguidores de las redes sociales dejaron cálidos mensajes de despedida, recordando a una artista que dejó un invalorable regalo para todos los que profesan la fe católica.