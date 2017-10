Familia Maldonado emitió comunicado tras el hallazgo de un cuerpo en el río

Los familiares del artesano no confirmaron que se trate de Santiago, pidieron respeto y aseguraron que el tramo del río donde apareció el cuerpo en cuestión ya había sido revisado con anterioridad.



La familia de Santiago Maldonado, el joven que permanece desaparecido desde el 1 de agosto, emitió esta madrugada un comunicado oficial en relación al hallazgo del cuerpo de un hombre en el río Chubut.



"En relación al cuerpo encontrado en el día de ayer en la comunidad Pu lof Cushamen, la familia quiere destacar que el hallazgo se produjo en una zona del río que ya había sido rastrillada en 3 oportunidades. Hasta que no se realicen las pericias pertinentes no es posible establecer ni la identidad ni las causas de la muerte. Pedimos por favor se respete el difícil momento que estamos viviendo", dice el mensaje publicado en el perfil de Facebook creado especialmente para difundir datos de la búsqueda.



El rastrillaje en el cual se encontró el cuerpo fue ordenado por el juez Gustavo Lleral, quien se hizo cargo de la investigación hace tres semanas, tras el apartamiento de la causa del juez Guido Otranto.