El papá de la nena desaparecida en Río Negro cree que cayó a un desagüe

Sociedad Intensa búsqueda de niña de casi tres años desaparecida en fiesta de cumpleaños

Daniel Aciar, padre de Delfina, la nena de dos años y nueve meses que fue vista la noche del sábado por última vez cuando jugaba con su hermana en el predio que la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) tiene en la localidad rionegrina de General Roca, contó hoy que esperaban el corte total del agua porque "la hipótesis más firme es que cayó al desagüe"."Ayer se dejaron colocadas dos redes en dos puentes distintos del desagüe sin ningún resultado hasta ahora", contó AciarEl papá de la menor señaló que "la única hipótesis que se está manejando hasta ahora y la más firme es que Delfi cayó al desagüe, porque los perros marcan el desagüe".Sin embargo, "no se descarta que alguien se la haya llevado. No hay rastros de nada, ni siquiera de Delfina camino al desagüe, pero los canes marcaron ese lugar y es lo único que tiene hasta ahora la policía", manifestó Aciar.En tanto, el fiscal Luciano Garrido de la Fiscalía Temática 1 de General Roca, en declaraciones a la prensa local, dijo que "no hay datos, ni testigos de que alguien se haya llevado a la niña"."Si bien no tenemos nada concreto, nos manejamos con las evidencias y los rastrillajes. Y hasta ahora, todo se centraliza en el canal secundario de riego", agregó.Finalmente, sostuvo que "fue muy difícil levantar rastros tras la búsqueda en primer lugar de familiares y amigos, se perdieron todas las posibles pruebas. Por eso pedimos que no se acerque gente, entendemos que quieren ir a apoyar a familiares y amigos de Delfina, pero terminan complicando más el operativo".La niña y su familia concurrieron el sábado al predio recreativo que el sindicato docente tiene en la zona rural, a festejar un cumpleaños. En horas de la noche, Delfina estaba en el sector de juegos con su hermana de cuatro años, que la perdió de vista y le avisó a su mamá.De inmediato la familia comenzó a buscarla y como no la encontró dio aviso a la policía, en tanto la Fiscalía de inmediato inició la investigación que está en curso.En la búsqueda, que está a cargo de la fiscal de turno, Silvana García y del fiscal Garrido, participaban el grupo de canes de General Roca, bomberos locales y de Villa Regina, Allen y Mainqué, buzos de Mainqué, Roca, Allen y Cipolletti y personal del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) de Roca y Allen.Además, colaboraba una comisión de tres empleados y dos perros de Viedma y cinco expertos en el manejo de drones.