Foto: Asamblea Ambiental realizó una caravana por el medioambiente Crédito: El Argentino

Los ambientalistas de Gualeguaychú llevaron adelante ayer una caravana en defensa de los ríos, el aire y la tierra. Con banderas de Argentina y las tradicionales leyendas: "Sí a la vida, no a las papeleras" los vehículos hicieron sentir sus bocinas en la costanera y en los diferentes puntos que recorrieron.



Cabe destacar que la concentración fue en la rotonda de la Terminal desde donde marcharon por el Acceso Sur hacia la Autovía Gervasio Artigas; pasando por el ingreso al barrio Don Pedro e ingresando a la ciudad por Urquiza al Oeste. Luego, la marcha continuó por bulevar 2 de Abril, Primera Junta, tomando la Ruta Nacional N° 136 hasta Pueblo General Belgrano, desde donde regresaron a la ciudad.



La consigna de la movilización fue "Respetar el medioambiente y respetar la Ley"; porque "se han violado el Tratado del río Uruguay, la Ley de residuos peligrosos, la Ley de la Madera que busca ser derogada, la Ley de Entre Ríos libre de pasteras y todas las leyes que ya existen y que deben ser respetadas".



En la acción, los asambleístas pasaron por diferentes puntos que son centrales en su lucha ambiental, como el barrio Don Pedro, la Ruta 136; también la vecina localidad de Pueblo General Belgrano, que presenta temáticas como las antenas, el basural y Amarras; luego cruzaron el río Gualeguaychú -otro de los recursos que los preocupa-, para finalizar con un acto central en los obeliscos de la Costanera.



Sobre las cuestiones que motivaron esta acción, el asambleísta Martín Alazard aseguró a El Argentino: "las noticias que hemos ido recibiendo en el transcurso de estos últimos tiempos han sido pésimas y lamentables. Nos preocupa mucho la posible derogación de la ley de la Madera, la autorización por parte de Tabaré Vázquez de la segunda pastera -la tercera en el Uruguay-, con una producción del doble de la de Botnia y con emisiones hacia el río Uruguay, nos preocupa también no haber logrado ninguna entrevista o audiencia ni con el Presidente ni con el Gobernador; nos preocupa la intención de aumentar la producción de madera. Sabemos que hay una necesidad de viviendas de madera, actividad que además da mano de obra a mucha gente, pero no estamos de acuerdo en que se aumente la producción con la intención de venderle rollizos a Botnia para que nos contamine más".



"Todas estas cosas son las que nos tienen preocupados, más la contaminación por agrotóxicos, por las antenas, los basurales a cielo abierto, los efluentes industriales y las plantas de efluentes cloacales", añadió Alazard.



"Por eso decidimos pegar un grito, porque prácticamente no damos más y queremos que los que estaban, los que vinieron y los que vendrán sepan que vamos a seguir en esta lucha... sin ninguna bandera política partidaria", aclaró el asambleísta.



Respecto a los funcionarios que no los han recibido, Alazard amplió: "nos contactamos con el gobernador -Gustavo Bordet- en el centro de convenciones, allá por el mes de junio o julio, nos dijo que nos iba a recibir a la semana y todavía estamos esperando. Al Presidente, le hicimos llegar a través del rabino Bergman una carta solicitándole su intervención y una audiencia, bueno eso fue a los dos meses de asumido y todavía estamos esperando, pero sí se reúne con los grandes capitales de la industria que, sin duda, van en contra de nuestra causa", aseveró Alazard.



La actividad culminó con una concentración en los obeliscos de la Costanera, donde las banderas se desplegaron y el "No a las Papeleras" se hizo sentir una vez más en Gualeguaychú.