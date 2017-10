Intensa búsqueda de niña de casi tres años desaparecida en fiesta de cumpleaños

Una niña de casi tres años que fue vista por última vez el pasado sábado durante una fiesta de cumpleaños, cuando jugaba al aire libre en un predio recreativo de la localidad rionegrina de General Roca, era intensamente buscada por efectivos de la Policía y personal especializado en rastrillajes.Se trata de una menor llamada Delfina que junto a su madre y una hermana de cuatro años y medio habían concurrido el sábado a una fiesta de cumpleaños que se celebró en el predio de la Unión de Trabajadores de la Educación (Unter) de General Roca.

La hermana de la menor jugaba afuera del quincho, donde se desarrollaba la fiesta, y fue quien advirtió que Delfina no se encontraba en el lugar.María Angeles Pérez, miembro de Missing Children Neuquén, precisó que la niña estaba dentro del predio jugando, pero no dentro de las instalaciones donde festejaban un cumpleaños"."Sé que el papá estaba en el predio colaborando con la búsqueda. La mamá estaba con la fiscal rastrillando la zona de chacras", indicó sobre las tareas de búsqueda que se desarrollaban este lunes en el lugar.En paralelo al predio corre un canal que fue rastrillado por buzos ante la posibilidad de que la niña se haya caído al agua.En un principio, familiares y sus allegados fueron quienes iniciaron la búsqueda, pero luego intervino la Justicia y organizó un operativo de rastrillaje.El fiscal Luciano Garrido explicó que "el predio linda con un rápido del río"."Solicitamos la presencia de buzos y se hicieron dos rastrillajes de 3,5 kilómetros. Además se realizó lo propio en el predio, costeando el perimetral, también en la zona de chacras", agregó.La menor es buscada con perros adiestrados y también el persona abocado al rastrillaje se ayuda con drones."No hay ningún alambrado que separe el predio del desagüe. Mi señora y mis hijas estaban en un festejo familiar", indicó Daniel, el padre de la niña desaparecida.El hombre detalló que el lugar "estaba abierto, como hay entrada de autos, eso queda abierto, se podía salir fácilmente"."De acuerdo a lo que nos dice nuestra hija, habría tomado ese camino. La hermana es chiquita, no podemos sacar mucha información de ahí", manifestó.El padre de la menor también mencionó: "Sí la puede haber desorientado el frente, cruzando el desagüe se está haciendo una construcción que estaba iluminada. Por ahí al ver iluminado se pudo haber confundido"."Es una de las hipótesis que se manejan. Son varias, pero la más fuerte es esa", agregó.