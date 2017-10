Cómo actuar con los niños y las redes sociales: ocho consejos para padres

Especialistas de la ONG Mamá en Línea recomendaron evitar colocar imágenes de niños en las fotos de perfil en las redes sociales o analizar quiénes son las personas que piden sumarse a las listas de contactos para que las familias puedan prestar atención al desenvolvimiento de sus hijos en internet y evitar situaciones de grooming.



En este sentido, apuntaron que la "confianza y el diálogo" con los hijos es "vital" para hacer frente a una problemática que ataca desde el silencio de una habitación y dentro de las puertas de casa.



La primera recomendación, señalaron, "tiene que ver con el diálogo constante".



"Es importante hablar con nuestros hijos y generar un clima de confianza para concientizarlos. Los chicos deberían saber que ante cualquier situación que los incomode deben pedir ayude, hablar, explicar qué les pasa", dicen.

Asimismo, apuntaron que "es sumamente importante aclararles que en la web hay muchas personas desconocidas que no son amigos, sino perfectos desconocidos, y por eso hay que pensar con mucha responsabilidad antes de dar un click y aceptar una solicitud".



¿Qué es el grooming? Según Wikipedia, "es una serie de conductas y acciones deliberadamente emprendidas por un adulto con el objetivo de ganarse la amistad de un menor de edad, creando una conexión emocional con el mismo, con el fin de disminuir las inhibiciones del infante y poder abusar sexualmente de él". Denuncias

En ese marco, ante una consulta de la agencia DyN, señalaron una serie de acciones de prevención y advirtieron que ante una caso concreto se debe realizar una denuncia formal o pedir ayuda al teléfono gratuito 0800-222-1717, una línea destinada a esta problemática, del Equipo Niñ@s contra la Explotación Infantil, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.



Entre los principales consejos, indicaron 8 consejos:



1. No es recomendable tener combinadas todas las redes sociales, de modo que teniendo acceso en una, se puede llegar a todas.

2. No brindar datos personales en las redes. Nada de teléfonos, direcciones y en lo posible gustos o preferencias.

3. Tener las redes sociales en privado. De esta manera podrán elegir aceptar a quienes conozcan y evitar a quienes no.

4. Cuando se instala una aplicación, muchas piden de forma predeterminada poder tener acceso al micrófono del celular o a la cámara. Esto hay que rechazarlo.

5. Muchos menores se sacan fotos en la web y las suben. Hay que concientizarlos sobre el hecho de que una foto, cualquiera, una vez que es subida puede ser manipulada por cualquier persona, con fines muy variados y peligrosos.

6. Tapar la cámara web de celulares, tablets y notebook. Hay muchos accesos remotos que pueden violar la privacidad y usar nuestros dispositivos.

7. No instalar aplicaciones no verificadas. Se corre el riesgo de que alguien robe información, fotos o videos personales.

8. No utilizar el nombre completo como "nick" en una red social o juego de rol, ni usar imágenes reales en su avatar.