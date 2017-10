Tragedia en Mendoza: Tras la muerte de 15 personas, detuvieron a un chofer

A tres meses del vuelco del ómnibus en la Cuesta de los Terneros, en la localidad mendocina de San Rafael, donde murieron 15 personas fue detenido éste sábado el segundo chofer a cargo del vehículo, Jorge Pinelli, en un control en la provincia de Santa Fe cerca de la ciudad de Rosario. El hombre manejaba un colectivo -con documentación falsa- en el que llevaba a 32 personas.



El director ejecutivo de la Administración Nacional de Seguridad Vial, Carlos Pérez, contó que cuando los gendarmes a cargo del operativo quisieron arrestarlo, el chofer intentó coimearlos.



Jorge Pinelli es el papá de Damián Pinelli, quien manejaba el colectivo que volcó a una velocidad mayor de la permitida en junio de este año, y fue internado tras el choque. La causa, caratulada como "Homicidio culposo agravado por la conducción antireglamentaria y por la cantidad de víctimas fatales y heridas", no tuvo detenidos ni imputados porque el conductor murió en el accidente.



Las pericias posteriores indicaron que el ómnibus viajaba a 87 kilómetros por hora en una zona en donde la velocidad permitida es de 30 kilómetros por hora. La investigación determinó, además, que los frenos no funcionaban en óptimas condiciones.



La Comisión Nacional de Regulación de Transporte informó luego del accidente que el micro no se encontraba habilitado, se había dado de baja el 12 de diciembre de 2016. Por esta razón, el organismo afirmó que los chóferes tomaron caminos alternativos del viaje para eludir los controles de ruta previsibles.



Según habían manifestado los choferes, la decisión de cambiar el recorrido en su regreso a Buenos Aires la tomaron junto a los adultos que acompañaban a los integrantes de la escuela Soul Dance, de Grand Bourg, para que los menores conocieran la nieve.



En tanto, también se supo que Talcahuano, la empresa a la que pertenecía el ómnibus, era de propiedad de los conductores, Jorge y Damián Pinelli, quienes eran padre e hijo.



Al momento del accidente manejaba Damián, de 34 años, quien falleció en el acto, en tanto que Jorge permanece internado. El chofer fallecido era papá de una nena de cinco años y su mujer se encuentra embarazada.



Cerca de las 16 del domingo, el padre cedió el volante a su hijo, quien iba a gran velocidad y volcó en la ruta 144, en la zona de los Caracoles de la Cuesta de Los Terneros, a unos 30 kilómetros de la ciudad de San Rafael.