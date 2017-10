Trasplantaron con éxito a Salvador, que necesitaba con urgencia un corazón

El joven se encontraba a la espera urgente de un nuevo corazón desde hace unos días tras una fallido trasplante en el que lamentablemente el órgano no se adaptó correctamente y no funcionó como se esperaba.



En diálogo con Infobae, Laura Busto, la tía de Salvador, habló tras la operación y dijo que "el gran paso está dado". Y agregó: "Esperábamos el milagro pero no lo podíamos creer (...). Es una situación completamente afortunada. No es nada habitual que en el lapso de una semana alguien reciba dos veces el órgano que necesita".



La campaña en las redes en favor de Salvador fue emotiva. No solo el pedido se viralizó en todas las redes sociales, sino que también varios famosos se sumaron a la movida por el joven de 13 años. Juan Carr, Pablo Echarri, Martín Palermo, Federico Insúa, Lizy Tagliani y Catherine Fulop, entre otros, pidieron por Salvador.