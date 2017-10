Raros pingüinos obligaron a cerrar una mina en Chile

Los defensores de esta pequeña especie lograron por ahora frenar los planes de la empresa Andes Iron de instalar Dominga, una mina con su respectivo puerto para explotar concentrado de hierro y cobre, en un país donde las materias primas lideran las exportaciones.



La decisión fracturó el gobierno de Michelle Bachelet, copó titulares y transformó las redes sociales en campos de batalla.



Rodrigo Flores, vicepresidente del gremio de pescadores de Punta Choros, pequeña caleta desde donde se embarca hacia las islas Dama, Choros y Gaviota, famosas por sus avistamientos de delfines, ballenas y lobos marinos.



Con una de las economías más deprimidas del país, no todos en La Higuera rechazan la construcción de Dominga, con una inversión de 2.500 millones de dólares y una oferta de miles de puestos de trabajos.



"Todo proyecto provoca un impacto. Queremos ser vigilantes y monitorear. Nosotros somos los que vivimos acá y por lo tanto jamás vamos a querer dañar el territorio", afirma Joyce Aguirre, integrante de una mesa comunal que defiende el proyecto.



A fines de agosto, Dominga sufrió un duro golpe. En una votación dividida, el Comité de Ministros vetó el proyecto por considerar que no maneja adecuadamente posibles impactos medioambientales. Guardianes de pingüinos

Unas 160 familias de pescadores de Punta Choros se consideran guardianes de la Reserva Nacional Pingüinos de Humboldt, creada en 1990 y que abarca unas 880 hectáreas.



La reserva regala a menudo bailes de delfines, visitas de ballenas, el retozar de lobos de mar y el lento andar de pingüinos Humboldt por los rocosos senderos de las islas, donde habita 80% de la población total de esta especie que también vive en el sur de Perú.

"Es imposible convivir con un proyecto de estas características en uno de los lugares que ya ha sido declarado hotspot (punto caliente) a nivel mundial de biodiversidad", afirma el pescador Flores.



Científicos de la ONG Oceana alertaron sobre los peligros de instalar la mina, cuya terminal de embarque se levantaría unos 30 kilómetros al sur de la isla de Choros.



El trajín de buques en pleno lugar de tránsito de cetáceos, los riesgos de derrame de petróleo crudo y la intervención en un área marina que garantiza la alimentación a especies en riesgo son algunos.



"Me ha tocado ser buzo en otras zonas y me he dado cuenta que llegan los residuos de las mineras al fondo y matan toda la vida que hay, el miedo que tenemos es ese", resume Mauricio Carrasco, otro pescador.



Según estudios recientes, las aguas de la reserva tienen cero porcentaje de contaminación gracias al trabajo de conservación.

Pero, según Liliana Yanes, directora regional de la Corporación Nacional Forestal de Coquimbo, la reserva "ha estado permanentemente amenazada por megaproyectos".



En 2010, la empresa Suez desistió de construir la central termoeléctrica de Barrancones -cerca de Choros- tras una intervención directa del entonces presidente Sebastián Piñera, que pidió cambiar la ubicación del proyecto ante manifestaciones ciudadanas. Revivir el sueño minero

Unos 60 kilómetros, que incluyen un camino de tierra difícil de transitar, separan La Higuera de la ciudad de La Serena. Con la cercana oferta de empleo y educación, Dominga fue vista por muchos habitantes como una tabla de salvación.



"Sentimos decepción como chilenos de que el gobierno nos cortara las manos es insistir que esta comuna siga siendo una de las comunas más pobres de Chile", comenta Marta Arancibia, integrante también de la mesa comunal que firmó con la minera un acuerdo que promete recursos para la zona.



Bajo bolsas negras, en señal de duelo, Arancibia destaca que esta región es una zona minera importante para Chile, principal productor de cobre del mundo, y que La Higuera se benefició por décadas de esta actividad.



"Si el Estado no ha estado presente en 20 años, acá nosotros vemos estas oportunidades en proyectos, en la empresa privada", subraya Aguirre.

Andes Iron anunció que llevará el proyecto ante el Tribunal Ambiental y, si es necesario, ante la Corte Suprema.