Peregrinación de los Pueblos: Qué no debe faltar en la mochila de los peregrinos

Sociedad Organizadores ratificaron la realización de la Peregrinación de los Pueblos

Miles de fieles participarán de la Peregrinación de los Pueblos, que une las ciudades de Hasenkamp y Paraná. La misma iniciará hoy, a las 17, desde la ermita de la Virgen de Schoenstatt en Hasenkamp, según se ratificó desde la organización."Recomendamos que cuiden su salud", remarcó ante el programael programa que se emite por. Y en esa línea detalló lo que no debe faltar en la mochila de los feligreses. "Deben ir con ropa cómoda, no muy ajustada, preferentemente de algodón; un abrigo cómodo o un rompeviento y una mantita; llevar sombreros o gorros; zapatillas, no a estrenar, sino con un uso previo; medias de algodón y un par de repuesto; protector solar; repelente y una linterna"."Además de una botella de agua, frutas y barritas de cereal. Y si toma medicamentos, es lo primero que tiene que guardar para llevar", encomendó Peserico."Son muchos kilómetros en los que el cuerpo quema calorías y el cuerpo necesita hidratarse, es por eso que es necesario ir comiendo algo, aunque no tengan hambre, para no hacer hipoglucemias", explicó la responsable de la Filial Paraná de la Cruz Roja.Peserico recomendó también, "que no se separen del grupo y ante cualquier cambio que noten físicamente, como mareos o palpitaciones, avisen a los servidores y se acerquen a algunas persona de sanidad".Según indicaron desde la Filial Paraná de la Cruz Roja, la carpa sanitaria estará esperando a los peregrinos desde las 14 del domingo en el Santuario de La Loma. Y las ambulancias irán en el camino para el monitoreo de la salud de los fieles.Es por eso que Peserico instó a los peregrinos a "no frenar y sentarse de golpe". Si no que deben "estirar y mover los dedos de los pies, hacer círculos con los pies, para ir desacelerando el cuerpo que estuvo mucho tiempo parado".Exhortó también a "no reventar las ampollas que aparecieron en los pies", ya que según indicó, "hay que vendarlas y bancársela" porque "ese líquido es lo que nos protege y que la lastimadura se salvaguarde de cualquier infección".