El ranking de las aplicaciones que más gastan batería y datos móviles

Facebook ocupa un lugar destacado entre las aplicaciones que más recursos gastan en los teléfonos con Android ya que es la que más tráfico de datos genera en segundo plano -o sea que más internet consume cuando no está en uso-, la que más almacenamiento ocupa (también en segundo plano) y figura entre las 10 que más batería consumen aunque no esté siendo utilizada, de acuerdo con una investigación."No hay sorpresas con Facebook y su app de mensajería Messenger", sentenció la empresa de seguridad informática Avast en su último "Informe global de Desempeño y Tendencias de Android", ya que junto con Google Maps, WhatsApp -también propiedad de Facebook- y el servicio de mensajería chino WeChat, la red social sigue en los primeros puestos del ranking de las aplicaciones que más batería gastan.Los resultados -correspondientes al primer trimestre de 2017- surgen del informe elaborado por Avast en base al análisis de datos de tres millones de usuarios de Android de todo el mundo, en el que se analizan entre otras cosas el rendimiento de los equipos, la duración de la batería, el almacenamiento y el tráfico que consumen.Además de Facebook, Google Maps, WhatsApp y WeChat, las aplicaciones que consumen con mayor rapidez la vida de la batería al momento del encendido del teléfono (es decir, que lo hacen de forma automática) son las pre-instaladas de Samsung, como "Security Updates", que ofrece un sistema de seguridad contra malware, y "All Share", para compartir imágenes entre dispositivos.En tanto, Spotify, Netflix, Snapchat, Clean Master y Outlook destacan en los primeros lugares de la lista de las aplicaciones que más batería consumen pero al momento de ser usadas por los usuarios, lo que "no constituye una sorpresa" -según el estudio- porque necesitan más recursos que un navegador o una app de correo.Esa lista también está encabezada por una aplicación de Samsung, el editor de video Watch On, que utiliza muchos recursos gráficos (GPU) y de procesamiento (CPU) del teléfono para editar y agregar efectos a las piezas audiovisuales.En el ranking de las que más tráfico de datos generan en segundo plano, al primer puesto ocupado por Facebook le sigue una aplicación propiedad de la misma empresa, Instagram.