Llega a juicio la muerte de Chocolate, el cachorro despellejado en Córdoba

Un perro muerto en forma violenta generó una causa judicial que ahora llega a la instancia del juicio oral. Será en la ciudad cordobesa de San Francisco y el caso, que tuvo amplia repercusión en su momento, es el del cahorro Chocolate, que falleció luego de las graves heridas recibidas y por la que hay una persona imputada.La muerte de Chocolate ocurrió el 10 de enero pasado, luego de ser hallado despellejado en una vivienda de barrio La Milka, de San Francisco. El caso se transformó en noticia nacional y en varias ciudades del país se realizaron marchas reclamando justicia.El diario localinformó que la causa fue elevada a juicio esta semana, según confirmaron a ese medio desde la Fundación Bio Animalis, que ofició de querellante particular en el caso judicial.Desde enero pasado, el único imputado por el hecho es Germán Gómez. La jueza de control María Teresa Garay rechazó el planteo de oposición interpuesto por Gómez. En agosto pasado, el fiscal Oscar Gieco había solicitado la elevación a juicio, pero la defensa del acusado se opuso. Por este motivo, debía resolver la cuestión el Juzgado de Control. Tras esta decisión, el abogado de Gómez no apeló ante la Cámara por lo que la situación de elevación a juicio quedó firme.Gómez está sindicado como presunto autor de los delitos de malos tratos y crueldad animal, además de violación de domicilio.Ahora se abrirá otra etapa probatoria, y no se descarta que desde la defensa se solicite una probation o un juicio abreviado.