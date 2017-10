Advierten que pueden fallar celulares y GPS debido a una tormenta magnética

Este viernes habrá una tormenta magnética en la Tierra. Así lo pronosticó el Centro Meteorológico de Rusia, agencia que aseguró que el fenómeno podrá producir alteraciones en el campo magnético terrestre hasta el domingo.



Los especialistas rusos advirtieron que el fenómeno puede provocar fallas en dispositivos electrónicos, a la vez que podría desencadenar distintos tipos de accidentes al afectar a equipos de navegación y de telecomunicaciones.



La tormenta magnética se produce por la llegada a la Tierra de viento solar: la estrella -epicentro de nuestro sistema planetario- expulsa miles de millones de partículas, que alcanzan la tierra en pocos días en forma de viento. El campo magnético de nuestro planeta "amortigua" los efectos de esa llegada para que no haya catástrofes.



Según advirtieron los especialistas, las personas más sensibles a estos cambios meteorológicos -que en principio no tendrán manifestaciones en el clima- pueden padecer dolores de cabeza, nerviosismo, agotamiento o ansiedad: entre otras recomendaciones, desde el centro ruso aconsejaron que las personas que no se sientan bien eviten manejar.



Los meteorólogos aseguraron que la tormenta alcanzará una magnitud de 4 en una escala de 10, y que sus efectos dependerán a la vez de la temperatura y la presión atmosférica de esos días.