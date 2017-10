Familiares de cuatro niños con cáncer organizan eventos para juntar dinero

Las familias de 4 niños se unieron para compartir el dolor y organizan rifas, ferias y otros eventos para pagar los gastos que se originan.María José es la madrina de Ámber Farías. La niña tiene 1 año y 7 meses y se encuentra en el Hospital Garrahan, donde recibe el tratamiento para combatir un tumor cancerígeno en un riñón, que se extendió a otras partes de su cuerpo."Su papá es chofer de remis, sino trabaja no gana, la mamá también está allá con ella y tienen otra nena de 4 años que se quedó acá con la abuela. Ellos tuvieron que alquilar un lugar acorde a lo que piden los médicos, porque la nena no tiene defensas y no puede ir donde haya humedad, polvo o cualquier otra cosa. Los fines de semana la llevan ahí. Alquilar ese monoambiente amoblado a tres cuadras del hospital, sale 15.500 pesos por mes. Tuvieron que dejar de alquilar acá y amontonar todos los muebles en la casa de los padres de ellos. Cuando vuelvan veremos, pero es imposible pagar todo. Nos hemos endeudado por todos lados, pero el motivo lo justifica", cuenta con angustia a Radio Máxima La mujer contó que "también estamos en contacto con la familia de Lourdes, que tiene más o menos el mismo problema de Ámber y Dana y Bautista, que tiene leucemia y estamos todos en la misma situación. Cada uno siempre está haciendo algo, una rifa, venta de pollos, o feria americana. Todo sirve cuando se trata de juntar plata para pagar los alquileres o los gastos de comida y traslado allá. En el caso de mi familia, ellos no reciben ningún tipo de ayuda. Es más, las nenas cobraban la Asignación Universal pero por estar internada con ella, la mamá no pudo venir a cobrarla y se la sacaron", relató.La abuela de Ámber realiza en su casa una Feria Americana, donde se consigue ropa para todas las edades, en excelente estado, a precios muy accesibles. Rosa vive en Saenz Peña 257. Los sábados, desde la 9 de la mañana, espera a todos los que quieran colaborar, ya sea comprando o bien haciendo donaciones para poder continuarla.Los cuatro niños se suman a otros 9 que están en tratamiento no solo en el Garrahan, sino también en el Hospital Gutierrez, en Paraná, o en Córdoba, para los casos de Linfoma de Hodgkin. La ONG Donar en Vida Oficial (para niños y adultos con leucemia) apadrina en estos momentos a 6 niños y dos adultos jóvenes.Antonella, Tadeo, Venecia, Lucas, Alexia, Demián, Lisandro, Eber y otro niño de nombre Bautista, todos ellos con edades que van desde, aproximadamente 2 a 14 años, integran una dolorosa lista que en Gualeguaychú crece de manera silenciosa.