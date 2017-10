Peregrinación de los Pueblos: "Hasenkamp está revolucionada"

Este fin de semana, miles de fieles participarán de la Peregrinación de los Pueblos, que une las ciudades de Hasenkamp y Paraná. La misma se realiza como todos los años, el viernes y sábado en vísperas del Día de la Madre.El Lema de esta edición que guiará a los peregrinos durante las 26 horas de caminata será "Madre, danos la alegría del amor". Los fieles partirán el viernes a las 17, desde la ermita de la Virgen de Schoenstatt en Hasenkamp.La Parroquia San José de Hasenkamp se prepara para este gran movimiento de fe. El sacerdote de la iglesia, José María Bustamante, en diálogo ocn, manifestó: "Los grupos, las distintas secciones, preparan de cara a esta peregrinación, toda su responsabilidad y el corazón. La gente de Hasenkamp colabora no sólo con su tiempo y trabajo, sino también desde lo económico, con sus vehículos, aportando diferentes cosas, para la peregrinación"."Hasenkamp está revolucionada", puso relevancia el sacerdote.En el mismo sentido puntualizó que "las escuelas han realizado carteles, adornan los diferentes lugares, adornaron la plaza, pusieron pasacalles, guirnaldas. De esta manera preparar el clima de fiesta que ya se vive".A las 17 del viernes, saldrán de la ermita de Hasenkamp. "Y será salir a caminar, en una gimnasia, no solo desde lo físico, sino también desde lo afectivo, espiritual, intelectual. Es impresionante cómo todo el ser se va compenetrando de esta realidad de la peregrinación y nos ayuda muchísimo".Dejó en claro que no solo el que camina participa de la peregrinación, ya que "también se ayuda desde la oración".