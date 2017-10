Harán una caravana en Gualeguaychú por el respeto al cuidado del ambiente

Los ambientalistas de Gualeguaychú organizaron para el próximo lunes una caravana en defensa de los ríos, el aire y la tierra. Martín Alazard, uno de los referentes de la Asamblea Ambiental, contó que eligieron el lunes porque será feriado y los vecinos podrán contar con mayor tiempo para participar.La caravana de vehículos se concentrará a partir de las 15.30 en la rotonda de la Terminal de colectivos y marcharán por el Acceso Sur hacia la Autovía 14; pasarán por el ingreso al barrio Don Pedro y luego se volverá a ingresar a la ciudad por Urquiza al Oeste.Luego, la marcha continuará hasta el boulevard 2 de Abril, Primera Junta hasta el supermercado Carrefour, y tomando la Ruta 136 hasta Pueblo Belgrano."Vamos a tocar los íconos de nuestra lucha ambiental como es el barrio Don Pedro o la Ruta 136; también vamos a pasar por Pueblo Belgrano que presenta temáticas como las antenas, el basural y Amarras; luego vamos a cruzar el río Gualeguaychú que es otro de los íconos preocupantes, para finalizar con un acto central en los obeliscos de la Costanera a las 17.30 o 18", detalló Alazard al diarioAdemás, contó que la consigna de la movilización será: "Respetar el medioambiente y respetar la Ley; porque se han violado en el Tratado del río Uruguay, la Ley de residuos peligrosos, la Ley de la Madera que busca ser derogada, la Ley de Entre Ríos libre de pasteras y todas las leyes que ya existen y que deben ser respetadas", concluyó.Desde Uruguay se anunció una millonaria inversión para montar una tercera fábrica de pasta de celulosa. Será instalada a la vera del Río Negro, que luego desemboca en el Uruguay.Los ambientalistas manifestaron su preocupación al respecto y este también será uno de los puntos que se toque en una nueva movilización ciudadana.Además, en la agenda también se analiza la ley de la madera que actualmente prohíbe la venta de rollizos de madera al Uruguay. Alazard aseguró que hay que manifestarse "contra el ruido que se ha instalado sobre la instalación de nuevas papeleras dentro de Entre Ríos; queremos que se termine con el cuento que Botnia emite agua bendita y el que contamina es el río Gualeguaychú".El último informe del monitoreo publicado por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), detalló que la pastera UPM ex Botnia cumple con todos los parámetros establecidos, mientras que la desembocadura del río Gualeguaychú presenta serias alteraciones en los valores permitidos.Estas aseveraciones generaron el malestar generalizado en la Asamblea Ambiental Gualeguaychú, quienes denunciaron que esos informes "están hechos a medida de Botnia".En la visita en el mes de junio del gobernador Gustavo Bordet, los ambientalistas solicitaron ser recibidos para analizar el avance en la derogación de la Ley de la Madera.El mandatario les expresó que en una semana les respondería, pero el encuentro no logró concretarse. "Sólo nos enteramos que se reúne con la Asociación Forestal Argentina y con los gobernadores de Corrientes y Misiones justamente para hablar del desarrollo de esta industria, aunque no lo quieran decir", criticó Martín Alazard.