Hospital de Niños de La Plata capacitará a personal para atender a niños trans

El reclamo de un adolescente trans y su familia agilizó un proceso que ya se venía gestando en el interior del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires: el Hospital de Niños de La Plata Sor María Ludovica admitirá a niños trans con un equipo especializado y capacitado para tal propósito.



Gonzalo Alarcón, de 13 años, había sido rechazado hace un mes cuando su familia se acercó al hospital para comenzar un tratamiento con bloqueadores hormonales que le permitiría adecuar su aspecto físico a su identidad de género . Susana, la madre del adolescente, le había dicho a este medio que recurrieron al Hospital de La Plata porque sus dos hijos se atendieron allí desde que nacieron. Sin embargo, quedaron desconcertados cuando el Hospital se negó a admitirlo y, luego de varias reuniones y una denuncia a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, los convocaron a una reunión con el Ministerio de Salud y les comunicaron que conformarán un equipo a largo plazo para atender a niños y niñas trans.



Lida Santa Cruz, la responsable de la implementación de Programas de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, dijo en diálogo con LA NACION: "El Ministerio ya venía trabajando en este plan que hoy se da a conocer en el marco de esta situación". Y agregó: "Lamentamos que nuestros tiempos de gestión no hayan podido alcanzar los tiempos de la familia de Gonzalo en los términos deseables".



Mientras tanto, Gonzalo y su familia están a la espera de que se conforme un equipo para acceder a un tratamiento que garantiza la Ley 26.753 de Identidad de Género, sancionada en 2012. "No queremos que hagan una excepción con Gonzalo. Nosotros estamos peleando por él, pero es importante que quede claro que es para todos los chicos", dijo a La Nación. Políticas de Género y Diversidad Sexual para lograr la inclusión

El Programa de Políticas de Género y Diversidad Sexual está en marcha desde el año pasado y se planteó un gran objetivo que Santa Cruz detalló: "Buscamos garantizar la atención integral del colectivo LGBT en la Provincia". En esa línea, se plantearon dos objetivos centrales: respetar la Ley de Identidad de Género en su artículo 11, que plantea la cobertura de los tratamientos de modificación corporal hormonal y las modificaciones quirúrgicas para adultos y la atención integral a niños, niñas y adolescentes trans.



Para concretar el programa, la profesional indicó que "se está fortaleciendo la formación de equipos para que hayan efectores en el territorio bonaerense y para garantizar la cobertura de equipos de salud preparados para la atención y la prestación de esta práctica". Asimismo, comenzaron a articular con el Hospital Elizalde, de Capital Federal, que trabaja con niñeces trans desde hace mucho tiempo y que es el efector de referencia en la Argentina para el tratamiento con bloqueadores hormonales.



El proyecto en el Hospital de Niños de La Plata consta de "formar un equipo interdisciplinario centrado en el área de adolescencia, con un equipo de pediatras, de salud mental y de endocrinología para que les puedan dar una atención integral a los niños, las niñas y los adolescentes trans".



De acuerdo a lo que expresó Santa Cruz, ya se pautaron fechas para organizar las actividades que permitirán la accesibilidad real de personas trans a los tratamientos y que consisten en "una jornada de capacitación de transmisión de experiencias del Hospital Elizalde al Hospital de Niños de La Plata; acompañamiento a los equipos de salud mental en lo relacionado a la sensibilización de género y diversidad para todos los profesionales y equipo ampliado de salud del hospital (administrativos, personal de limpieza, seguridad)".



Por otro lado, están trabajando en circuitos de derivación protegidos en conjunto con el área de Derechos Humanos de la provincia y con otros hospitales que atienden a adultos para que cuando estos niños y niñas lleguen a la adolescencia y quieran iniciar un tratamiento de hormonoterapia puedan tener una derivación cuidada.



Consultada por La Nación sobre la cantidad de hospitales que prestarán cobertura médica a personas trans en la provincia de Buenos Aires, Santa Cruz respondió: "Entendemos que quizás no podamos cubrir todos los hospitales provinciales pero sí generar espacios de referencia que atiendan a esta población".