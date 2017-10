Violento asalto comando a un blindado: Se llevaron más de un millón de pesos

Un grupo compuesto por al menos seis delincuentes asaltó un camión blindado, atacó a culatazos a los custodios y se alzó con más de un millón de pesos tras un enfrentamiento a tiros, en la localidad bonaerense de González Catán.El asalto fue concretado ayer, poco después de las 18:30, cuando el vehículo perteneciente a la empresa "Brinks" retiraba dinero de un local de la cadena de cobro de servicios "Pago Fácil", situado en Barrientos y Valentín Gómez, de esa localidad del partido de La Matanza, al sudoeste del conurbano bonaerense.Según indicaron fuentes policiales y judiciales, los delincuentes sorprendieron a los custodios a los que atacaron a culatazos y los despojaron de sacas con dinero, además de las armas que llevaba al menos uno de los custodios.Tras un violento enfrentamiento a tiros con otros de los vigiladores del camión que no llegaron a ser reducidos, los asaltantes escaparon en un automóvil Renault Clio con rumbo desconocido y por el momento se mantenían prófugos.Entre los custodios no se registraron heridos de bala, mientras que según trascendió, uno de los delincuentes podría haber resultado herido.Según trascendió, a los investigadores les llamó la atención la facilidad con la que se cometió el robo, por lo que no se descartaba la existencia de un eventual entregador.Por otro lado, se secuestró en el lugar del hecho una pistola "Taurus", que se le habría caído a uno de los delincuentes, la cual era sometida a pericias para determinar su origen y si había sido utilizada en otro ilícito.Juan Carlos, el dueño del kiosco en el que funciona el "Pago fácil", dijo que se realizaron "al menos" diez disparos y que pudo ver como los delincuentes escapaban por dos cuadras distintas.El comerciante, en declaraciones al canal C5N, dijo que uno de los guardias le dijo a otro que "vació el cargador" durante el enfrentamiento y que creía que le había "pegado a uno" de los asaltantes.Juan Carlos dijo que no podía precisar le momento de lo robado: "Nosotros depositamos el dinero en la caja fuerte y son ellos los que manejan eso", dijo en alusión a la empresa de transporte de caudales.En el caso tomó intervención la comisaría de González Catán, que labró actuaciones por "robo en poblando y en banda", las cuales fueron derivadas al fiscal Daniel Pagnota, del Departamento Judicial de La Matanza.