Sancionaron a alumno encontrado con madre de compañera teniendo sexo en escuela

Autoridades de la Escuela Municipal de Bellas Artes Carlos Morel de Quilmes iniciaron un sumario administrativo y sancionaron al estudiante de 19 años que fue encontrado in fraganti en momentos en que mantenía relaciones sexuales con la madre de una compañera dentro del establecimiento.



"Dos personas se encontraban en un piso donde no debe haber nadie, pero no puedo dar información porque existe un protocolo al que debo ajustarme en estos casos para resguardar la integridad de los alumnos. Se tomaron las medidas correspondientes", señaló este lunes la directora de la escuela, Marta Ruíz.



Sin dar mayores detalles sobre el insólito episodio, Ruíz explicó: "Tenemos una institución muy grande y el servicio de seguridad recorre los pisos que no se utilizan habitualmente durante la mañana".



El joven y la mujer habrían sido encontrados desnudos en pleno acto sexual en un aula vacía del colegio, y fueron llevados ante las autoridades de la escuela.



El joven dijo que había ido a ese lugar para estudiar, mientras que la mujer afirmó que estudiaba en forma particular y que había ido hasta allí para que el chico la ayudara en una materia.



Ninguno de los dos tenía que estar en esa aula, ya que el adolescente no cursaba en ese sector de la escuela y la mujer no es alumna del colegio, aunque sí su hija.



Según trascendió, las autoridades del colegio sancionaron al joven e iniciaron un sumario administrativo por el hecho, mientras que la mujer terminó pidiendo disculpas.



El joven fue apercibido por su conducta y le informaron que este tipo de hecho no pueden volver a ocurrir dentro de la institución.



Además, se elevó un acta de notificación sobre el caso a la secretaría de Educación y Cultura del Municipio.



Fundada en 1942, la Escuela Municipal de Bellas Artes Carlos Morel brinda enseñanza gratuita para niños y adolescentes en escuela coral, escuela de instrumento de arco, danzas clásicas y americanas.