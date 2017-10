Farmacéuticos entrerrianos irán a la Corte para protestar contra Farmacity

Farmacéuticos entrerrianos acompañarán el reclamo de sus pares de Buenos Aires

Cuál es la situación en Entre Ríos

Una delegación entrerriana del Colegio provincial de Farmacéuticos participará este jueves 12 del Abrazo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "para que se respeten las leyes vigentes y no desaparezca el modelo sanitario de red de farmacias".La movilización coincide con el Día del Farmacéutico y responde al reclamo que encabeza el Colegio de Farmacéuticos bonaerense ante la pretensión de Farmacity de desembarcar en esa provincia, violando la ley vigente que establece que haya una farmacia cada 300 metros y prohíbe que se puedan vender medicamentos junto con alimentos y otras mercaderías."El Colegio enviará a una delegación de cada punto de la provincia a abrazar la Corte Suprema en defensa de las leyes provinciales, en este caso, por una cadena que opera en todo el país y que quiere instalarse en Buenos Aires y que ha judicializado la ley en esa provincia", explicó a, Alicia Merlo, secretaria del Consejo Directivo del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos."Las provincias son autónomas en salud, además de preexistentes a la Nación, con lo cual, dictan sus propias leyes", argumentó Merlo, al tiempo que detalló: "Si la Corte Suprema, desobedeciendo todos los fallos de la Corte Suprema de Buenos Aires y de todas las Fiscalías, falla a favor de la cadena, esto se replicaría en todo el país"."Y no es que los farmacéuticos de Buenos Aires impidan que esta cadena se establezca, el problema es que la cadena quiere modificar la ley de la provincia a su gusto", advirtió la secretaria del Consejo Directivo del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos."La ley establece el acceso al medicamento de toda la población de la provincia y que las farmacias estén distribuidas equitativamente cada 300 metros en todas las ciudades con un cupo de 3000 habitantes, con lo cual, los pueblitos se quedarían sin acceso al medicamento", agregó."En Entre Ríos, con la desregulación en 1993 de la ley Cavalo, la cadena logró instalar una farmacia en Paraná y otra en Gualeguaychú, antes que se promulgara la modificion de la ley en 2007. Con lo cual, no pudo seguir extendiéndose en todo el territorio, pero ocurriendo en Buenos Aires, desaparecerían las farmacias de barrio, las unipersonales y el modelo sanitario de farmacias, abalado por la OMS y organismos internacionales", alertó Merlo.Además, según explicó la secretaria del Consejo Directivo del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos, "promocionamos el uso racional del medicamento, y esta cadena exhibe en sus góndolas, medicamentos y golosinas, algo contradictorio".