Accidentes de tránsito: "La gente hoy prioriza el auto antes que la vida"

Los accidentes de tránsito no cesan y las cifras de víctimas fatales siguen incrementándose. Al respecto, Griselda Medina comisario principal de la Policía de Entre Ríos, que se desempeña en Prevención y Seguridad Vial, puso de relieve que "atrás de todo accidente vial hay un responsable, un ser humano, ya sea peatón, conductor o pasajero. La gente no entiende que tiene que aplicar buenos hábitos para desenvolverse y cuidarse en la vía pública"."Si como peatón tengo que cruzar las calles en la esquina o por la senda peatonal es porque la ley lo dice y porque hay un motivo fundado. Hay estudios previos a confeccionar la norma, donde se establecen las prioridades", resaltó al programade"Si como peatones desconocemos cosas fundamentales para manejarnos en la vía pública es muy probable que van a seguir los incidentes viales. Hay que tomar concientiza para hacer las cosas bien. Para ser peatón no nos dan carnet de conductor", expresó.Además, recalcó que "los padres por ahí no damos los buenos ejemplos. La familia debe transmitir los hábitos, pero muchas veces les transmiten otras cosas que no son las que nosotros les enseñamos".Interrogada acerca de los reductores de velocidad, la comisario fue tajante: "La gente hoy prioriza el auto antes que la vida. Aminora la velocidad si hay reductores, para no dañar el vehículo, pero de lo contrario no les interesa, no ven que pueden perder la vida si se pasan de velocidad"."La radio, el cigarrillo, el mate y el celular son factores de distracción. La música a alto volumen, por ejemplo, hace que no se escuchen las indicaciones sonoras como la sirena de una ambulancia o la bocina de otro rodado. Se pierde el sentido de lo que nos rodea", enfatizó Medina.A su turno, el cabo primero Andrés Borghello, licenciado en Accidentología, opinó que "es una cuestión netamente social, de buenos hábitos. Si respetáramos las velocidades que indica la ley no necesitaríamos ni semáforos ni reductores"."Deberíamos cambiar la mentalidad y tener en cuenta por dónde vamos a circular", aconsejó. Ejemplificó que "si vamos por la Costanera, es un lugar por dónde anda mucha gente y por tanto existe velocidad precautoria. Un vehículo mal usado es un arma, enfatizó.Borghello también explicó que "las mascotas deberían ir también con cinturón" y dio precisiones acerca del uso de las sillitas para bebés.