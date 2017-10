Con la llegada del calor aumenta la sudoración excesiva

Un estudio realizado en Alemania y difundido por la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD) advirtió sobre los daños psíquicos que provoca una enfermedad que se denomina "hiperhidrosis" y que se caracteriza por provocar un sudor excesivo en quienes la padecen.

Las personas que sufren sudor en exceso se sienten emocionalmente perjudicadas y socialmente afectadas, debido a que se les dificulta su actividad diaria.



Laura Mijelshon, directora del Centro Piel y Estética, indicó que "aquellos que sufren de manera silenciosa día a día, llegan a evitar el contacto social y hasta dar la mano para no mojar al otro, debido a que no pueden controlar el sudor en varias partes de su cuerpo".

"La hiperhidrosis palmar y plantar suele afectar más a los niños desde edades tempranas, lo que se les convierte en un verdadero problema" afirma Mijelshon.



En ese sentido, la especialista comentó que "el tipo más frecuente de hiperhidrosis es la axilar, que alcanza el 60% de los casos que se registran en los consultorios.



Esta patología se desarrolla por la hiperactividad de las glándulas sudoríparas axilares y provoca que la persona se sienta antihigiénica, llegando en muchos casos a cambiarse la ropa varias veces durante el día.



La sudoración excesiva se clasifica en 4 grados:



Grado 1 - La sudoración no se nota y no afecta a la vida normal.

Grado 2 - La sudoración es tolerable, pero a veces interfiere con la actividad.

Grado 3 - La sudoración es poco tolerable y a menudo interfiere con la actividad cotidiana.

Grado 4 - La sudoración es intolerable e interfiere en la vida cotidiana.



Tratamientos recomendados



- Tratamientos tópicos (cloruro de aluminio, glicopirrolato). Actúan por bloqueo de los conductos excretores de las glándulas o como astringentes.



- Iontoforesis. Es un tratamiento no quirúrgico que utiliza corriente directa o corriente pulsada para bloquear las glándulas que producen el sudor. Se aplica en diferentes sesiones y suele indicarse para la hiperhidrosis palmar y plantar. Además, existen aparatos que se pueden utilizar en el domicilio.



- Toxina botulínica. Bloquea las glándulas sudoríparas y disminuye la producción de sudor ahí donde se inyecta. Se indica para combatir la hiperhidrosis de las axilas y de las palmas de las manos. La duración media del efecto es de 9 a doce meses.



- Microondas, es un tratamiento que destruye las glándulas sudoríparas sin cirugía.



- Tratamientos sistémicos (anticolinérgicos, agonistas lfaadrenérgicos centrales).



- Tratamientos quirúrgicos.