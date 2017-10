Exigieron justicia por la bibliotecaria fallecida tras una extensa internación

Familiares de Liliana Leonhardt, la mujer que falleció tras una internación de aproximadamente un mes en el Sanatorio San Lucas de Gualeguaychú, marcharon este domingo desde calles 25 de Mayo y Rocamora, pasaron por el nosocomio y finalizaron en los Tribunales de esa ciudad.Portando un cartel con las inscripciones "Liliana presente", los hijos, hermanos y familiares de la mujer exigen que la justicia determine las causas de su muerte, las responsabilidades de la obra social y el juez que intervino.El sábado se exhumó su cuerpo para ser trasladado a Oro Verde, donde se realizará la autopsia y la familia decidió marchar este domingo, día en que Liliana hubiese cumplido 52 años, para pedir por el esclarecimiento de su muerte. Conocer las causas y también si la actuación del juez Vasallo fue la correcta, al igual que la respuesta de su obra social, son los tres puntos que se denuncian y que la justicia deberá esclarecer.La marcha se detuvo unos instantes en el Centro Médico San Lucas, donde la nuera de Liliana, Marcia Giachello, pidió a la gente que "se sume aportando sus experiencias en el sanatorio San Lucas en particular y en todo el sistema de salud en Gualeguaychú. Nuestro objetivo es alcanzar a los medios nacionales para que de este modo las autoridades tomen medidas sobre el calamitoso estado del sistema de salud. A los interesados les pedimos por favor se dirijan por privado a la página de Facebook " Caso Liliana Leonhardt ". Estaremos recopilando información para constituir una base de datos. Todos juntos podemos, por los que ya no están y por los que seguimos", dijo entre lágrimas la joven, pidiendo un aplauso para Liliana.Luego y ya en Tribunales, fueron recibidos por la fiscal Martina Cedrés que lleva adelante la investigación por su muerte.Luego de la desconcentración de la marcha, Cedrés explicó que "tomamos conocimiento por la nota periodística que hace su hermana y la citamos a ella para tener más información y en base a ello determinar diligencias para establecer las causas del fallecimiento, es decir el diagnóstico que nunca tuvo la familia de Liliana".En cuanto a las medidas que se ordenaron, la fiscal relató que "exhumamos el cuerpo este sábado a primera hora, secuestramos la historia clínica y se hizo el envío del cuerpo a Oro Verde para que los médicos forenses lo examinen"."No sabemos aún cuando comienza el procedimiento ya que nos notifican 24 antes para saber lugar y hora para las partes involucradas que también quieran participar. La historia clínica también es enviada para que sea revisada por los médicos forenses", dijo.Sobre la investigación, expresó que "son tres puntos en los cuales se tienen dudas de si se actuó bien o no, es lo que tenemos que investigar y corroborar. Lo más importante y urgente es poder determinar la causa del fallecimiento y si se actuó conforme a la ley médica, al accionar de quienes intervinieron y luego veremos cómo continuamos".Por último y al consultarle sobre el posible llamado a testigos, Cedrés adelantó que este lunes, familiares ampliarán la declaración, también podría citarse a personal médico en esta semana que se inicia.