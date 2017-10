Jóvenes integrantes de ecoclubes debatieron temas ambientales en Paraná

Ejes del debate

Unos 50 integrantes de ecoclubes de las provincias de Paraná, Santa Fe, Buenos Aires y Corrientes tuvieron su asamblea nacional para profundizar ejes de trabajo, modificar el estatuto y renovar autoridades. Esto comenzó el jueves 6 y se extiende hasta este domingo, en el Complejo Túnel Subfluvial Uranga-Silvestre Begnis, impulsado por el Ecoclub local con el sostén de Fundación Eco Urbano."La asamblea se concreta después de seis años, porque los ecoclubes al ser una ONG organizada por jóvenes de entre 12 y 25 años, siempre han tenido subas y bajas. En este caso pudimos reunir a los ecoclubes activos para este encuentro que es el más importante a nivel institucional que tiene la organización", cuenta Jerónimo Cuestas, facilitador del Ecoclub Paraná.Durante estos días, la asamblea ha desarrollado las principales temáticas de cada ecoclub, pero también traza un plan de acción para 2017-2018 y las modificaciones para mejorar el estatuto nacional. "Los chicos, representantes de cada clubes, debaten democráticamente los estatutos a futuro, sus cambios para los próximos años. Los ecoclubes trabajan con diferentes temáticas o ejes a nivel nacional: cambio climático, arbolado, vectores (en este caso el más importante es dengue), la temática de agua, y residuos", informa Cuestas. "Hay ecoclubes en otras zonas con otras problemáticas, llegó a haber uno en Tierra del Fuego donde trabajaban la problemática de las ballenas", indica a modo ilustrativo.La asamblea es la instancia para ponerse al día en qué desarrolla sus actividades cada ecoclub en su localidad. "En Paraná hacemos fuerte hincapié en la problemática de los residuos y nuestros cursos de agua -no solo el río, sino los arroyos que son fundamentales para nosotros, los brazos y extensiones del río, el cuidado de los arroyos-, y el uso racional del agua. Esto lo trabajamos con organizaciones amigas, por ejemplo la Tribu del Salto, y el municipio, uno de los actores más importantes en estas iniciativas", comenta Cuestas.En la asamblea se programó una disertación del Ing. Oscar Duarte, jefe del departamento de Hidrología y Ordenamiento de cuencas de la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos. La intención fue tratar temáticas vinculadas al uso racional del agua. Temas como huella hídrica, la actual situación del acuífero guaraní y el Predelta. Buscamos trabajar o desarrollar esta idea de pensar globalmente para actuar localmente. Qué circunstancias se viven a nivel global, pero siempre actuando desde nuestras localidades, ciudades y provincias", detalla Jerónimo Cuestas.Los ecoclubes nacieron en 1992 en la ciudad de Firmat, provincia de Santa Fe. "Es una idea argentina, decimos siempre", acota Cuestas. Con los años se fue extendiendo a las provincias aledañas, y luego a Latinoamérica. El boom de estas agrupaciones fue en los años 2007 y 2008, con más de 60 en todo el país. Hoy en día existen también en lugares de Europa y África. "Buscamos que sigan creciendo, que los grupos de jóvenes se instalen. Es difícil mantenerlos porque uno de los principales conflictos es que cuando el chico termina la secundaria ya no se dedica tanto y en las localidades chicas pequeñas veces emigra para estudiar. El facilitador es el mayor, el adulto que acompaña al grupo y trata de que se vaya renovando, para que el joven sea partícipe importante. Buscamos formar jóvenes líderes en problemáticas socio ambientales, para mejorar la calidad de vida de la comunidad", dice Cuestas."El trabajo que hacemos es en la comunidad: principalmente con la educación ambiental. Por más que mayoritariamente se ve como un área extracurricular, nos parece fundamental que sea parte de la currícula escolar. Damos talleres en las escuelas e instituciones con estas temáticas, de acuerdo a la problemática que la escuela tenga o quiera saber", agrega.Otro objetivo de esta asamblea, con la participación de jóvenes de localidades tales como Chañar Ladeado y Oliveros, de Santa Fe; y Pergamino, de Buenos Aires, es reflotar los ecoclubes para desarrollar la idea en el país y en el mundo. En Cerrito y Hernandarias, por ejemplo, hay ecoclubes en formación. Durante la renovación de autoridades se busca que el joven tenga un rol responsable y participativo, que lleve un cargo, tanto a nivel nacional como en cada localidad, donde las renovaciones son anuales. "Me parece que este evento involucra una instancia concreta donde se afianzan los valores impulsados por la ONG: responsabilidad social, unidad en la diversidad y democracia", señala Franco Luján, actual vicepresidente de Ecoclubes Argentina. "Además, debemos tener en cuenta que la participación de los jóvenes en proyectos socio ambientales es súper importante para replicar el mensaje, concientizar y generar una opinión crítica en los actores", opina Lujan.El encuentro de la asamblea es cerrado, para los que ya integran ecoclubes, pero desde Ecoclub Paraná extienden la invitación a todos los jóvenes interesados por la problemática ambiental para trabajar las cuestiones que afectan al planeta a que formen parte de las reuniones semanales, los sábados a las 16:30 en Yrigoyen 41. La próxima será el 14 de octubre. Actualmente, Ecoclub Paraná está integrado por 18 personas. El modo de financiamiento es autogestivo, por ejemplo, con la venta de papel y cartón que juntan en las jornadas de "Canje por cambio". "El papel y cartón recolectados a veces supera las tres toneladas; lo vendemos a Papelera Entre Ríos y con esa plata financiamos actividades, viajes, o como en este caso la organización de la asamblea", explica Jerónimo Cuestas.La actividad Canje por cambio la realizan tres o cuatro veces por año en la Plaza Alvear, donde reciben papel y cartón a cambio de un plantín. "Es un acercamiento a los vecinos para concientizar sobre la importancia de la separación de residuos sólidos urbanos, y que de paso se lleven un pedacito de vida", agrega el facilitador.