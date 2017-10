Tragedia en el puente caído en Ruta 12: Los policías se abstuvieron de declarar

Los dos policías que custodiaban el puente caído en la zona del Arroyo Guazú donde murió el misionero Rogelio Schweig se abstuvieron de declarar en la causa.



Se trata de dos suboficiales de la Unidad Priar Goya que fueron imputados por el delito de homicidio culposo a raíz de la muerte del automovilista Rogelio Schweig quien cayó con su vehículo en el precipicio del puente de arroyo Guazú, en la Ruta Nacional 12, en julio pasado.



El juez de Instrucción de Esquina, Gustavo Vallejos, indicó que los policías concurrieron al acto en el juzgado, pero se abstuvieron de la declaración. "Ahora veré si el fiscal ordena ampliar la acusación hacia otras personas que estarían involucradas también, porque están pendientes otros pedidos de informes".



Aclaró que, luego de esto, el fiscal de la causa Carlos Gallardo deberá resolver la cuestión de los dos uniformados y va a reiterar los oficios pendientes si es que amplía la acusación.



Por otra parte, señaló que aún la Justicia Federal no se expide sobre la cuestión jurisdiccional en el caso. Mientras tanto, la Fiscalía de Esquina avanza en las imputaciones en la causa de la tragedia del puente colapsado en la zona del arroyo Guazú, ocurrida el pasado 12 de julio.



Vallejos dejó en claro que los uniformados, tras abstenerse de declarar en la jornada del jueves, no quedaron detenidos, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo en la causa que se les impusiera.

En tanto, la Fiscalía consideró que compete cierta responsabilidad a los policías del puesto fijo en San Isidro, y podría pedir una copia del listado de la guardia que estaba en la noche del siniestro.



En la causa se evalúa lo dicho por los testigos sospechosos, los presenciales y la sobreviviente de la tragedia, Elena Dzikoski. Los testimonios de los testigos sospechosos dieron cuenta de que el vehículo iba a gran velocidad por la Ruta Nacional 12 y que no pudieron detenerlo.



Cabe recordar que Rogelio Schweig fue rescatado del arroyo Guazú el domingo 16 de julio a las 9.45 por un bote de la Prefectura Naval.



Había estado desaparecido desde el miércoles 12, cuando cayó al profundo curso de agua cuando pretendía atravesar el puente sin advertir que el paso estaba derrumbado.



Su esposa, Elena Dzikovski, alcanzó a nadar hasta la orilla y se salvó. El fue arrastrado por la corriente. Así, en desgracia, terminó el viaje que ambos hacían rumbo a Buenos Aires. La pareja tiene siete hijos.



En la zona se hicieron varios rastrillajes con buzos tácticos, pero aún no pudieron localizar la camioneta Ford Eco Sport en la que viajaba la pareja. Aguardan que baje el nivel del arroyo para poder hallarla.