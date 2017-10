Fraude: Certificó que estudiaba abogacía y trabajó como pasante en la Caja

También percibía la pensión del padre

Denuncia penal

Un jovenpara hacerse pasar comoque se dicta en la Universidad Católica Argentina (UCA), delegación Paraná, y llegó a ingresar comode la provincia de Entre Ríos.Lo denunciaron por el delito de, y si bien no trascendió su identidad, se supo que esMerced a un convenio de pasantías, el muchacho llevó la documentación exigida y al poco tiempo comenzó a trabajar en el área "Legales" de la Caja de Jubilaciones.Al respecto, el rector de la sede Paraná de la Facultad de Derecho, dependiente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de Buenos Aires, Martín Acevedo Miño, explicó que hace pocos días el organismo previsional le envió un informe oficial solicitando saber si un joven de unos 25 años cursaba en esa casa de altos estudios."Le informamos que nadie con ese nombre y apellido forma parte de la carrera de Abogacía, y tampoco nuestra entidad entregó documentación o certificados que indiquen que esa persona en particular haya cursado o esté cursando", relató.Acevedo Miño, aclaró: "Para nosotros. Por todo esto, vamos a esperar algunas horas para ver qué cómo actúa la Caja de Jubilaciones sobre este incidente, porque nosotros".En tanto, el grupo de trabajadores jerarquizados de la Caja de Jubilaciones aseguró que hubo otra ilegalidad con el muchacho de 25 años. Se pudo constatar que, y al presentar durante un par de años los certificados de estudios que supuestamente cursaba en la facultad de Derecho en Paraná,El beneficio se otorga hasta una determinada edad, pero al justificarse la concurrencia a la formación educativa, se puede extender hasta los 25 años. Ante esto, es que se solicitó a las autoridades del organismo, investigar si -tal como informó la UCA- los certificados entregados para la percepción de la pensión, son adulterados, lo que llevaría a otra situación ilegal.Por todo esto es que, en las últimas semanas, se dispuso por parte de los responsables de la Caja,El presidente de la Caja de Jubilacionesque "es más que exitoso en estos últimos años y permitió una verdadera carrera administrativa en el organismo".Sobre el hecho, explicó: "Por el momento me preservaré los datos del acusado. Lo que sí voy a decir es que. Tomamos un currículum que se había presentado con una carpeta que aparentaba tener toda la documentación exigida y necesaria. Ahí había certificados con muy buenas notas, por lo que convocamos a esta personas y tras varias entrevistas se suscribió el convenio de pasantía"."A los pocos días, en un proceso de rutina y control interno, se contactaron desde el área de Recursos Humanos de la Caja de Jubilaciones con la UCA, y la verdad es que se sorprendieron al ser notificados que esta persona no estaba registrado como alumno", añadió Elías para marcar: "Por eso es que se realizaron nuevas verificaciones llegando a la misma conclusión, por lo que formalmente hice un oficio interrumpiendo esa relación laboral"."Contábamos con la existencia de. Frente a la posibilidad concreta de estar frente a una defraudación contra al Estado y falsificación de documentación es que formulé la denuncia en la fiscalía en turno, suspendimos la pasantía, y reclamamos la devolución del dinero pagado a esta persona".