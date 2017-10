Video motivacional: la "arenga" para Messi antes del partido con Ecuador

Video: El video motivacional para Messi antes del partido con Ecuador

El próximo martes, la Selección argentina se jugará uno de sus últimos "cartuchos" para clasificar al Mundial de Rusia en Quito contra Ecuador.



Obligado a ganar para no depender de nadie más, TNT Sports publicó un particular video motivacional para Lionel Messi.





En el spot, una voz en off que personifica a Dios le dice a La Pulga: "La gente puede ser muy cruel, Leo. Critica lo diferente, lo distinto, lo que no entiende. Sé de lo que te hablo". "Te hice bajito para que siempre quieras crecer. Y creciste hasta el cielo. Te moldee humilde, tallé tu corazón sensible", dice en otro tramo.



"Te propuse ser único? Y lo lograste. Dale, Leo. Enseñanos que ser humilde es ser ejemplo para todos los chicos del mundo. Vamos Leo, agarrá la 10 y estirala hasta romperla. Volvé a sentir que la pelota la tocan todos, pero que la pelota es tuya", agrega.



"Ahí vas a salir corriendo y más que nunca me vas a buscar entre las nubes. Yo diré: 'Este cielo es celeste y blanco, porque es tuyo'. Volvé a mirar a tu cielo, Leo", le pide "Dios" al capitán de la Selección.