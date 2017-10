Denuncian que fumigaron cerca de una escuela rural del Departamento Gualeguaychú

Martín Marquez es director suplente de la escuela, desde hace casi tres semanas, en reemplazo de Estela Lemes, la maestra rural que fuera fumigada en 2012 y 2015 en la misma escuela de la Costa del Uruguay.El establecimiento rural está ubicado a unos 8 kilómetros de Gualeguaychú y cuenta con cien alumnos desde nivel inicial a sexto grado. El jueves cerca del mediodía, cuando los chicos estaban a la hora del almuerzo, el personal docente sintió un fuerte olor, que le hizo activar el protocolo de acción en caso de fumigaciones de campos cercanos a la escuela.Lo primero que hizo el director del establecimiento fue subirse al techo, junto con el portero, para intentar visualizar si la pulverización se realizaba por medio aéreo o terrestre. Pero pese a que el olor persistía, no lograron ver nada."Llamamos a la Brigada de Abigeato para denunciar el hecho y me dijeron que a 2 kilómetros habían encontrado a un mosquito fumigando en un campo, se verificó que tuviera todo en regla y que el olor no causaba ningún problema, y que nos quedáramos tranquilos", resaltó.Sin embargo lo que sentían en el patio de la escuela "era un olor medio dulzón que me secó la garganta, comencé a estornudar y como soy asmático comencé a agitarme", describió el docente.No obstante no se registró por ahora ningún síntoma entre los chicos, que en ese momento entraban en el salón de la escuela a la hora del almuerzo.Marquez, adelantó aque realizarán una presentación judicial junto a la directora titular Estela Lemes en Fiscalía para que sea investigado el hecho.