Emotivos reencuentros tras el regreso de la Fragata Libertad

Luego de 6 meses en alta mar los tripulantes de la #FragataLibertad se reencuentran con sus familias pic.twitter.com/mhVjhIktLG — Ministerio Defensa (@MindefArg) 5 de octubre de 2017

Emotivos reencuentros

La embajadora de los mares llegó al puerto de Bs As. La reciben las familias de sus 300 tripulantes #FragataLibertad pic.twitter.com/FyEzplM3OD — Ministerio Defensa (@MindefArg) 5 de octubre de 2017

La Fragata Libertad regresó este jeuves al puerto de la ciudad de Buenos Aires luego de seis meses de travesía por los mares y océanos del mundo, al concluir el 46° viaje de instrucción de guardiamarinas, organizado por el Ministerio de Defensa.La embarcación fue recibida por el Ministro de Defensa, Oscar Aguad , quien se subió en la ciudad de La Plata para acompañar durante el último tramo a la tripulación y los sesenta y un guardia marinas. El destino final del viaje del buque insignia fue la Dársena Norte del puerto metropolitano.Con sus gavieros (marinos) ubicados en los mástiles de las velas y la dotación formada sobre la cubierta principal, la Fragata fue recibida por la banda de la Armada y la comitiva oficial a las 17:30."Es un orgullo recibir a esta nueva camada de miembros de nuestra armada y haberlos acompañado en un breve trayecto de su viaje de egreso", expresó el ministro, quien viajó en la fragata junto a la secretaria de Servicios Logísticos para la Defensa y Coordinación Militar en Emergencias, Graciela Villata."No sólo han realizado una experiencia que les va a servir para toda su vida, han sido embajadores del país en diez países extranjeros, visitando catorce puertos. La Fragata Libertad y el viaje de estudio de los guardamarinas se ha constituido en un símbolo y en una embajada de nuestro país que recorre el mundo debajo de nuestra bandera. A ellos, a los guardamarinas, les deseo todo el éxito que se merecen en su carrera profesional y esperemos que se cumplan todos sus sueños y los sueños de sus familias", agregó el ministro Oscar Aguad.La Fragata ARA Libertad comenzó su 46° viaje de instrucción de guardiamarinas el sábado 25 de marzo de este año, tras la ceremonia de lectura de la Orden de Zarpada encabezada por el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, el 22 de ese mes.A lo largo de más de seis meses de travesía, el buque recorrió 23.000 millas náuticas -el equivalente a 41.400 kilómetros- visitó 14 puertos de América y Europa y tuvo más de 50 mil visitantes.El itinerario incluyó los puertos de Fortaleza ( Brasil ), Veracruz ( México ), Charleston y Miami (EEUU), Den Helder (Holanda), Wilhelmshaven ( Alemania ), Malmo ( Suecia ), Boulogne Sur Mer (Francia), Portsmouth ( Reino Unido ), Barcelona y Santa Cruz de Tenerife (España), Río de Janeiro (Brasil) y Montevideo (Uruguay), en cada uno de los cuales los guardiamarinas, la tripulación y los invitados pudieron tomar contacto con la gente del lugar, conocer diferentes espacios culturales e intercambiar experiencias y afianzar lazos con integrantes de otras armadas.También, la Embajadora de los Mares de la República Argentina abrió sus puertas al público en cada puerto para dar a conocer la cultura de nuestro país y que los habitantes de las ciudades y turistas pudieran recorrer sus cubiertas, interactuar con la tripulación y visitar la muestra de arte y objetos históricos que lleva a bordo.La fragata, al mando del capitán de navío Fernando Maglione, llevó en esta oportunidad a bordo a 61 guardiamarinas en comisión, pertenecientes a las promociones N°146 del Cuerpo Comando Escalafón Naval, N° 81 de Infantería de Marina y N° 102 del Cuerpo Profesional Escalafón Intendencia, quienes con este viaje dan por finalizado su entrenamiento previo al egreso.También participaron de esta travesía integrantes de las Fuerzas Armadas de Chile, Estados Unidos, Gran Bretaña, Grecia y Guyana e invitados de Bolivia, Brasil, México, Paraguay, República Popular de China, Sudáfrica y Uruguay.Cuando zarpó, el 25 de marzo, Luciano Manuel Ciampo (36) sabía que iba a ser padre de mellizos, pero no el sexo ni la fecha del parto.Nacieron el 17 de mayo y él estaba en el viaje de instrucción 46º de la fragata "Libertad"."Una coincidencia increíble", dice, porque ese también es el Día de la Armada. Hoy desembarcó en la Dársena Norte de Buenos Aires y besó las caras de Felipe y Nahuel por primera vez y tras más de 6 meses luchando con las olas, las órdenes del deber militar y, más que nada, la ansiedad de conocerlos.Verónica, su mujer, lo estaba esperando en ese extremo de Puerto Madero. Tenía a sus dos hijas mayores, una en cada mano, y "los melli" en el cochecito.A esos que había conocido por una foto en WhatsApp. "No pensé que iban a estar tan grandes, me sorprendí, ahora voy a disfrutarlos hasta el martes que vuelvo a la unidad", le dijo a Clarín.Oriundo de Santa Fe, es cabo principal de Mar y su función en la "Embajadora de la República" -como fue nombrada por el decreto N727 de 2001- fue asesorar al contramaestre.Tuvo 2 viajes previos en la fragata. Pero hoy ya resalta que es "cabo principal" y, antes, "papá de 4".Lo de "una vida en el mar" no es sólo una frase. Y el jefe de abastecimiento, Guillermo Orozco, lo detalla: "acá festejamos los nacimientos, uno se convierte en padre en la fragata y es como si lo fuésemos todos. Fue nuestra casa durante más de 6 meses". Orozco se emociona hasta cuando no es tripulación y ve la fragata de lejos, por ejemplo, en Mar del Plata.El reencuentro de Guillermo Orozco, jefe de abastecimiento, con sus hijos, tras seis meses en alta mar.Explica que los oficiales están un año en la fragata. Y que "más allá de los guardiamarinas en comisión -que se convertirán en oficiales de la Armada en diciembre- el resto de la dotación repite el viaje. Porque necesitan veteranía".El comandante es el cuarto viaje que hace en la fragata y empezó como guardiamarina.Francisco Vera tiene 23 años. Con su mujer Edith Ortiz, quien también es militar (cabo segundo en Puerto Belgrano), "rogaban que el bebé se adelante". Pero no fue así. Vera zarpó en la fragata "Libertad" y cinco días después, el 30 de marzo, nació Daniel Alejandro, su primer hijo.Entró a la Armada por el tío de un amigo y hoy es suboficial maquinista. Sus funciones en la nave son las de "ayudante de reparación de aire acondicionado, la refrigeración y todo lo que tenga que ver con lo habitacional en el sistema frío/calor de la fragata".En la Armada encontró la vocación y al amor de su vida. "Me enteré por radio que había nacido mi varoncito. Y que había salido todo bien, porque fue cesárea". Pese a que desde los 61 guardiamarinas en comisión hasta el capitán de navío Fernando Maglione todos tienen celular, la señal es un problema y la conexión satelital está restringida a determinados horarios (el primero es a las 8)."Estábamos en el medio de la nada rumbo a Fortaleza (el puerto de Brasil y el primero internacional de este viaje que incluyó 14 en un total de 10 países) y mi mujer tuvo que llamar a la base en La Plata para que ellos por radio me dieran la buena noticia. Fue tremendo. Después me llegó la foto por Facebook".Edith y Daniel lo esperaron en Dársena Norte. "Es un gordo de 6 meses y 8 kilos", dijo Francisco, horas antes de desembarcar.