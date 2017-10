Gualeguaychú: Este viernes se realizará el "Grito Blanco" por la naturaleza

Este viernes se realizará el 13º "Grito Blanco" en Gualeguaychú: "La convocatoria es para las 8:45 en la intersección de las calles 25 de Mayo y Rocamora, desde donde se marchará hacia la plaza de la Municipalidad", indicó el asambleísta Martín Alazard.



"En esa plaza se montará un escenario donde los alumnos de los diferentes colegios leerán menajes y mostrarán sus trabajos. Serán mensajes destinados a los padres, a los adultos y a los gobernantes pidiendo por el cuidado del medio ambiente".



A su vez, "se lanzarán algunos globos con mensajes hacia el mundo y luego se elegirán los más destacados para ser elevados al Ministerio de Ambiente de la Nación", señaló.



Por otra parte, Martín Alazard afirmó que en la reunión que la Asamblea Ambiental tuvo este miércoles se definió "que el lunes 16 de octubre, que es feriado, habría una movilización para elevar la voz por todo esto que está sucediendo".



En tal sentido, dijo que la preocupación pasa por dos puntos: por un lado, por la puesta en marcha de una tercera pastera en Uruguay, por el otro, por el avance entre el Gobierno nacional, el provincial y empresarios en negocios vinculados a la madera.



En lo que respecta al primer tema, el asambleísta dijo que "la pastera sobre el Río Negro que desemboca frente a las costas de Gualeguaychú ya es un hecho".



"Están finiquitando las tratativas de aportes económicos y obras conexas. Su desembocadura en el Río Negro está a 25 kilómetros de la desembocadura de los efluentes de Botnia, por lo que el efecto acumulativo será muy alto", advirtió, al tiempo que informó que "la producción de esta nueva pastera duplica a la de Botnia: se habla de 2,6 toneladas al año".



El otro hecho que preocupa a Gualeguaychú "es la reunión que han tenido recientemente el presidente Mauricio Macri, el gobernador Gustavo Bordet y la Asociación Forestal Argentina (AFOA), entidad que está interesada en la derogación de la Ley de la Madera".



"Quieren darle un envión a la producción de productos de la madera, lo cual no es casual porque sabemos perfectamente que están apostando a liberar la venta de rollizos para la producción de pasta de celulosa", sostuvo el ambientalista. Y agregó: "Esta iniciativa de la derogación de la Ley de la Madera (que prohíbe la venta de rollizos de madera a Uruguay) tiene media sanción del Senado, es decir, que no es una amenaza inventada, sino real".



Incluso Alazard fue más allá y afirmó que hay rumores que "dicen que van a ir por la ley que prohíbe en Entre Ríos las plantas de celulosa".



En definitiva, según el ambientalista, "la situación es muy preocupante" y sostuvo que a pesar de que son de distintos signos políticos, el Gobierno nacional y el provincial tienen un interés común en lo que respecta a los negocios de la madera.



"No es casual que ahora hayan anunciado la construcción de cientos de casa de madera", manifestó luego.



Por último, esta Agencia le consultó sobre un posible pedido de audiencia a Bordet, a lo que respondió: "La última vez que le pedimos una reunión fue en junio, a través del Intendente, pero no nos pudo atender y nos prometió hacerlo la semana siguiente. Todavía estamos esperando". (APF)