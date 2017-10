Buscan a una mujer de 34 años desaparecida en Gualeguaychú

La Policía busca desde hace seis días a Sonia Huck, una mujer de 34 años cuyos familiares y amigos no saben nada sobre su paradero desde el viernes pasado.



La última persona que la vio fue una tía suya, que vive al lado de su casa en Jujuy al 1900: Sonia colgaba ropa ese día, y esa es la última imagen que tienen de ella.



Su hermano radicó inmediatamente la denuncia en la Comisaría 4ta y las fuerzas de seguridad comenzaron la búsqueda.



Según fuentes cercanas al caso, lo único que aparentemente falta de su casa es su DNI, y como la mujer tiene antecedentes por esquizofrenia se amplificó la búsqueda en la terminal de la terminal de ómnibus, para ver si viajó a algún lado sin avisar a nadie, y los hospitales y centros de salud. Pero no obtuvieron respuesta positiva sobre su paradero.



También investigaron si viajó a Buenos Aires, donde tiene familiares, pero la policía obtuvo siempre la misma respuesta: todos afirman que Sonia a Buenos Aires no fue.



Sonia mide 1,65 metros, tiene ojos claros, pelo castaño y es delgada. Para cualquier información comunicarse al 3446-632262 o a la Jefatura Departamental de Policía: 462244 o 422222.



Fuente: El Día.